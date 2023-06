¿Angélica Vale defendió a Luis Miguel de Aracely Arámbula? Esto dijo la actriz

Angélica Vale siempre se ha distinguido por no estar inmiscuida en escándalos ni dar polémicas declaraciones. Pero esta vez por más que se intentó zafar, las cosas no salieron como esperaba, pues ahora diversos medios como People en Español señalan que defendió a Luis Miguel sobre Aracely Arámbula.

Ambos artistas son grandes amigos de ella, pues a Luismi lo conoce desde que son muy jóvenes, al igual que a Aracely. Con quien compartió incluso set cuando ambas eran más jóvenes en la revolucionaria telenovela “Soñadoras”.

Por eso fue cuestionada por el programa “Sale el sol” de Grupo Imagen, acerca de lo que pensaba de las recientes declaraciones de Arámbula al dejar ver que el “Rey Cucaracho”, era un apodo dedicado al intérprete de “La Incondicional”.

“Yo creo que estaban hablando de los cucarachos y ella se divirtió. Lo podemos sacar de contexto porque no estábamos oyendo la conferencia que estaba dando este cuate. Sí la conozco, que por cierto es mi ‘consuegra’. Ya quedamos con presentar a Angélica con alguno de los dos niños, vamos a ver con cuál pega”

Señaló Vale sobre los hijos de Aracely y Luis Miguel. Pero eso no evitó que destacara que realmente no lo iba a insultar por ser el padre de sus hijos: “Es el papá de sus hijos, tampoco… lo dijo en divertida”.

Incluso Angélica también aprovechó para dar detalles de cómo es su relación con Luismi, quien incluso fue su vecino cuando eran pequeños. Además de que su padre siempre fue respetado por el “Sol de México”.

“Cada vez que había pachanga en casa de Mickey a mí me llevaban. Yo estaba con Mickey y Jaime Camil. Cada vez que lo veo me saluda. Se lo agradezco en el alma, porque sabemos que no es fácil. Conmigo Luis Miguel ha sido un señor y un caballero, adorable siempre”

ANGÉLICA VALE