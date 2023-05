Aracely Arámbula da más detalles sobre la relación de Luis Miguel y sus hijos: “No lo llamo un padre”

La actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula fue tajante al hablar de la nula relación que existe entre sus hijos y Luis Miguel, al grado de declarar “No lo llamo un padre”.

Y es que durante una reciente entrevista, “La Chule” como se le conoce a Aracely precisó que el padre de sus hijos, el cantante Luis Miguel ha estado ausente en los momentos importantes para los menores, al grado que no le llama ni en sus cumpleaños.

Mientras se da a conocer la preventa del Tour 2023 de Luis Miguel, quien retoma su carrera musical tras varios años de ausencia, Aracely Arámbula lo ha demandado por más de $250,000 dólares (más de 4 millones de pesos mexicanos) por no haber pagado la pensión alimenticia de sus hijos.

Un padre ausente

Aracely y Luis Miguel tuvieron una relación entre 2005 y 2009, año en que la pareja se separó, pero procrearon dos hijos, Miguel (16) y Daniel (14).

No es la primera vez que “La Chule” afirma que Luis Miguel es un padre ausente, y no es que solo no cumpla con las obligaciones de manutención de los dos hijos que tuvo con la actriz, sino que no tiene la mínima cercanía con ellos, ya que no le habla en ocasiones importantes para la familia y para ellos como son las fechas de sus cumpleaños.

Sin embargo, para Aracely Arámbula el amor que le da ella y su familia es suficiente para sus hijos, además, que el papá de ella y sus hermanos juegan el rol de la figura paternal que ellos necesitan.

Arámbula destaca que sus hijos viven en una familia amorosa

Destacó la protagonista de “Las vías del amor” que a sus hijos no les hace falta Luis Miguel, ya que han crecido y tienen una familia unida y amorosa.

Por lo que considera que Luis Miguel no es un buen padre, es más que ni siquiera le podría llamar así.

“Fíjate que no, no lo llamo el papá… Tiene mucho padre, con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos, mis hijos están felices, están en una familia muy unida, una familia muy divina, que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor, que la verdad no extrañamos nada”, destacó Aracely Arámbula en un encuentro con la prensa.

