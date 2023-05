Luis Miguel suma más fechas y ciudades a su ‘Luis Miguel Tour 2023’ en México y EE.UU.

Mientras sigue en el idilio del amor con Paloma Cuevas, Luis Miguel y su ‘Luis Miguel Tour 2023’ sigue sumando fechas y ciudades que lo llevará desde agosto hasta diciembre, como ya habíamos anunciado por las ciudades más importantes de los Estados Unidos, Sudamérica y México.

Luis Miguel Tour 2023. Foto: Cortesía/ CMN y Fénix Entertainment.

Después de un tiempo sin hacer un tour, ‘El Sol de México’ vuelve enamorado y con mucha energía. La primera cita es en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, el 3 de agosto. Son un total de 45 presentaciones que hará desde el verano. Su público lo estaba pidiendo y él les trae el ‘Luis Miguel Tour 2023’.

En febrero apenas anunciaba que había una mínima posibilidad que realizara una gira. Pero fue el 19 de abril que el intérprete ‘Cuando Calienta el Sol’. ‘El reloj’, ‘Suave’ y ‘La Incondicional’. Desde el 2018- 2019 Luis Miguel no ha recorrido el mundo en un tour. La última fue ‘México por Siempre’.

Ahora, la casa productora CMN y Fénix Entertainment ha asegurado que Luis Miguel ha roto en el pasado el récord de boletos vendidos en apenas 30 días más que otro artista. Esto se le suma al de ser el primer artista mexicano en superar 8 mil millones de reproducciones en Spotify, 131 millones en Youtube, para un total de 10 billones entre todas las plataformas digitales de reproducción musical. View this post on Instagram A post shared by Luis Miguel (@lmxlm)

Luis Miguel, una vida dedicada a la música

Tras una larga trayectoria iniciada con la grabación de su primer disco con tan solo 12 años de edad, Luis Miguel ha generado expectativa en generaciones enteras para cautivarlas con su prestigiosa voz y la fuerte presencia de la misma en la cultura contemporánea que indiscutiblemente lo identifican como uno de los artistas más relevantes icono en la historia de la música de habla hispana.

Su primer premio Grammy fue a los 14 años por el dúo “Me gustas Tal Como Eres”, con Sheena Easton. A la fecha conserva el récord de ser el artista masculino más joven en recibir este premio. A través de su excepcional trayectoria de mas de 40 años, Luis Miguel ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, cuenta con certificados múltiples de discos de Oro, Platino y Diamante. Es ganador de seis premios Grammy y seis Latin Grammy. Luis Miguel fue el primer artista latino en ser distinguido con su estrella en el paseo de la fama en Hollywood.

