Andrés García aseguró que Luisito Rey le pidió ayuda para asesinar a la mamá de Luis Miguel

Luis Miguel así como Roberto Palazuelos fueron muy cercanos al actor Andrés García. Mismo que murió ayer en Acapulco a los 81 años después de varias complicaciones de salud a raíz de una cirrosis hepática. Entre muchos de los secretos que se llevó quien fuera un padre para el cantante están los detalles de la muerte de la mamá de “El Sol de México”.

Andrés García aseguró que cuando Luisito Rey supuestamente le pidió ayuda para asesinar a la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri… perdió los estribos: “Lo puse como camote. Le dije: .en cuanto llegue Mickey le voy a decir. Le voy a decir porque es una barbaridad lo que estás haciendo…. Ya me lo dijo Durazo. Se lo voy a decir para que te agarre a chin*** en México“, admitió.

Descanse en paz Andrés García. 🕊✝️🙏



En los inicios de la carrera de #LuisMiguel, el afamado actor; fue parte vital para abrir camino en el medio del espectáculo (México) al intérprete de la música en español



Para sus familiares y amigos, nuestras sentidas condolencias. pic.twitter.com/2UdtWTSmwU — LuisMiguelRadioTu&Yo (@RadioTuYYoLM) April 4, 2023

Hace cuatro años, Andrés García ofrecía una entrevista al programa de televisión “Ventaneando” en el que revelaba detalles tanto de la personalidad de Luisito Rey, como de la desaparición de Marcela Basteri. Ambos padres de Luis Miguel. “A mí y a Durazo y según me dijo Durazo creo que a otros se los pidió porque Durazo se negó también. No era una buena persona Luis Rey“.

e. p. d. Andrés García. 🕊️ 🙏



El actor Andrés García y @lmxlm mantuvieron una relación muy cercana por muchos años.



Uno de los momentos más destacados fue cuando Andrés García anunció ser el padrino del cantante desde la primera aparición del ‘Sol’.#LuisMiguel #AndrésGarcia pic.twitter.com/VEfT2drnxs — Luis Miguel DELUXE (@LMDELUXE) April 5, 2023

“Yo estoy 90 por ciento seguro que sé dónde mataron a Marcela... Él me llevó con otras dos personas. Yo creo que por la actitud de esas tres personas, yo creo que ahí sucedió el hecho y capaz hasta ahí la enterraron… es una hipótesis mía por cómo reaccionaron Luis y estas personas que estaban con él”, agregó.

En esa entrevista que dio hace cuatro años, Andrés García decía que las autoridades de ese país (España) debían investigar, así como los periodistas. Amén de que no se le notaba cómodo dando esas declaraciones.

Durante toda la entrevista Andrés García confiesa que intercambiaba novias con Luis Miguel dijo que no quería dar detalles mí de cómo era la relación de Luis Miguel con su madre, ni de la actitud de Luisito Rey en referencia a su esposa. Pero sí dijo que él era bastante peor de lo que reflejaron en “Luis Miguel La Serie” de Netflix.

La periodista insistió para ese momento en preguntar al actor si de verdad Luisito Rey le había pedido ayuda para matar a Marcela, madre de Luis Miguel a lo que afirmó sin dudar: “Sí, incluso comenzó a decir que Marcela era una mala mujer, que era una mala madre, que lo había engañado…. Le dije:- oye luisito estás hablando conmigo… A quién le vas a contar tú cuentos. Aquí la culpa la tienes tú y el que ha provocado todo esto eres tú…”, dijo.

“Mentiroso, manipulador. Con tal de salirse con la suya decía lo que fuera… Cuando llego me sale con eso…”, refiriéndose a Luisito Rey. Además confesó que le contó a Luis Miguel que su papá le había pedido ayuda para matar a su madre: “Delante de Luis Rey... Tu papá está queriendo hacer eso. Se lo pidió a Durazo, me lo pidió a mí y ¿quién sabe a cuántas personas más? Eso es una barbaridad. Tu mamá no tiene la culpa y yo sé muy bien que, si aquí hay un culpable, es este ca*** tu papá”.

Por último terminó diciendo que Luis Miguel le preguntó muchas veces que si sabía dónde estaba su mamá y que siempre dirigió su respuesta señalando a Luis Rey. También confesó que Marcela se perdió por mucho tiempo para el padre de sus hijos no la encontrara, pues ella temía por su vida.

