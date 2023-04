Murió Andrés García después de una larga lucha por su salud

El actor nacido en Santo Domingo pero muy querido en México, Andrés García, falleció luego de una lucha por su salud. Misma que se vio muy deteriorada en los últimos meses producto de una cirrosis hepática.

Justo el lunes su esposa, Margarita Portillo, dijo que Andrés García necesitaba una transfusión de sangre pues tenía una baja en la hemoglobina y las plaquetas. Además había contado que se le había hecho muy difícil buscar el tipo de sangre del actor. En medio de todo esto llega la noticia de su muerte a los 81 años.

“Estará hasta que su cuerpecito aguante, y cuánto Dios quiera que esté con nosotros. Les pido oraciones”, aseguró sospechando que ya que las últimas horas de Andrés García estaban llegando.

Los hijos del actor de Andrés García aún no se han pronunciado. Su esposa había estado tratando de contactarlos porque sabía que las cosas se estaban complicando para el actor. Hace no mucho también había dejado de caminar. Sin embargo y hasta el momento de cierre de esta nota ese encuentro no se había dado.

La que dio a conocer la noticia fue la cantante de RBD y amiga personal del actor de telenovelas, Anahí,a través de un mensaje en Twitter: “No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Se que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, Mi adorado Andrés”.

No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Se que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, Mi adorado Andrés.— Anahi (@Anahi) April 4, 2023

Justo fue la mexicana quien lo ayudó hasta los últimos meses. En una oportunidad lo ayudó a buscar un doctor que visitara a García en su casa en Acapulco. Aquí apenas comenzaba la situación crítica del mismo. Recordemos que después de la cirrosis hepática vino un diagnóstico de enfisema pulmonar.

