Andrés García asegura estar viviendo sus últimos días y se deja ver muy enfermo

El famoso actor Andrés García tiene muchos meses enfermo. De una manera muy honesta volvió a aparecer en su canal de Youtube luciendo muy débil y con un impactante y contundente mensaje: “Amigos quizás estemos viviendo sus últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil“.

Además el actor mexicano agregó que cree que tristemente morirá en los próximos días: “Aquí estamos de nuevo en el hospital. Ya no sé cuántas veces… Ya llevo como tres veces al hospital y bueno vamos a ver cómo salimos de estas”. Pero Andrés García, aún cuando luce y se siente muy enfermo, no desaprovechó la oportunidad para enviar un contundente mensaje a la juventud: “Con toda la amabilidad y el cariño del mundo, pedirles a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes sobre la cirrosis hepática. Yo ya cumplo 82 años. Yo pensé son historias de nuestro papás, son cuentos porque nunca conocí a nadie con historia de cirrosis hepática. Quiero informarles. Ojalá les sirva de algo. Piénsenlo pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática… No es agradable”.

Andrés García es uno de los actores y galanes más importante de la televisión mexicana. Durante años admitió tener pasión y delirio por todas las mujeres y también por la fiesta, bebidas alcohólicas y hasta drogas. Incluso llegó a admitir que intercambiaba novias con el famosos cantante Luis Miguel. Desde que su salud comenzó a empeorar hace unos meses, el deterioro ha sido rápido y progresivo e incluso afirmó: “Yo creo que me voy pronto”, pues sin duda alguna se siente muy débil y está muy enfermo. View this post on Instagram A post shared by Andrés García (@andresgarciatvoficial)

Hace unas semanas dijo que dejaría un solo heredero y que su hija Andre tenía más de 10 años que no hablaba. En medio de este delicado de salud y de lo enfermo que se ve, Lyn May salió a decir también que el supuesto actor mexicano tiene un hijo no reconocido, amén de los encontronazos que tiene desde hace rato con el también actor Roberto Pozuelos. Aunque este dice que lo quiere y que le duele mucho verlo así.

A pesar que su hija Andrea García en teoría no lo había visto o al menos hasta el momento de cierre de esta nota, la misma mandó un poderoso y aniquilador mensaje a su padre al tiempo que pidió oraciones por el mismo. Al parecer, el distanciamiento se había dado pues Andrea, según explicó el actor, lo había acusado de abuso. En su momento el mismo dijo que su hija para él ni siquiera existía.

Su esposa Margarita se ha mantenido a su lado y ha admitido que por momentos el mismo se deprime. Pero el propio Andrés García ha dicho que su esposa ha sido una bendición en este proceso y ella siempre aparece dándole palabras de aliento y muestras de cariño. Sin duda, sus fans andan muy angustiados y tristes por todo lo que está viviendo uno de los mayores galanes del país azteca. View this post on Instagram A post shared by Andrés García (@andresgarciatvoficial)

