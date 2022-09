Roberto Palazuelos dice que Andrés García quería matar al hijo de Margarita Portillo, su esposa

De acuerdo con declaraciones de Roberto Palazuelos, Andrés García habría querido matar al hijo de Margarita Portillo, por lo que tras lograr que se reconciliaran, le resulta increíble que ahora sean ellos quienes le estén metiendo ideas en su contra.

El distanciamiento entre Andrés García y “El Diamante Negro” inició en 2021, inclusive el actor de 81 años aseguró que no quería volver a saber de él y que estaba pensando en sacarlo definitivamente de su lista de herederos, en la que lo había considerado aún por encima de sus hijos biológicos.

A pesar de que Palazuelos había preferido mantenerse al margen y no hablar más de este tema, nuevamente causó revuelo al asegurar que él mismo impidió que Andrés García matara al hijo de Margarita Portillo, su esposa.

Así lo reveló el empresario durante una reciente entrevista con Adela Micha, donde recordó el día que salvó la vida de Andrés López Portillo y arregló los problemas que tenía Andrés García con su esposa.

“La última vez que lo vi, Andrés lo quería matar y yo le decía: ‘cómo lo vas a matar si es el hijo de tu señora esposa‘. Gracias a mí, Margarita no se divorció de él, se casaron en mi hotel aquí en Tulum. Yo evité que se divorciaran”, dijo.

Y es que el disgusto de Andrés García habría iniciado por asuntos relacionados con dinero.

“Estaba Andrés muy molesto y lo quería matar porque este chavito le bajó una lana. No le robó, le pidió para hacer un negoció y fue una cantidad que subió a un millón y cacho, en dos entradas”, comentó.

Pese a la molestia del protagonista de la película “Chanoc”, Palazuelos logró que ambos llegaran a un acuerdo y así terminara con su deuda.

“Yo le dije: ‘No vas a hacer eso’. Yo lo estaba ayudando como su abogado en ese momento y le dije mejor te recomiendo una cosa, hablo con él le saco un contrato de pagos y veo qué onda. El día que me reuní con él me despotricó de Andrés, obviamente no le fui a decir nada a él porque no me gusta calentar la cabeza, al contrario, fui a alivianarlos”, sentenció.

Destacó que le resulta increíble haber logrado una reconciliación, y ahora sea él quien le esté metiendo ideas por intereses de los que prefiere no hablar ya que sigue considerando como un segundo padre a Andrés García y seguirá siendo parte importante de su vida.

“Los reconcilié y fíjate cómo me paga. Él me lo pone en contra, por algunos intereses personales. No sé qué planeen, pero me tiene sin cuidado. Me duele en el corazón. No sé qué le hayan dicho. Margarita salió hablando mal de mí, yo siempre la defendí. Si hay alguien que la ha ayudado eh sido yo”.

También te puede interesar:

–Andrés García confiesa que intercambiaba novias con Luis Miguel

–Andrés García dice que se siente débil y su salud no mejora: “Yo creo que me voy rápido”

–Andrés García reaparece desde su cama para enviar mensaje a Roberto Palazuelos: “Que sea hombre”