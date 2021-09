Andrés García advierte que podría desheredar a Roberto Palazuelos: “Está diciendo muchas babosadas”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Andrés García volvió a estallar en contra de Roberto Palazuelos y la actitud que este ha tomado desde que lo nombró heredero mayoritario, por lo que advirtió que podría sacarlo de su testamento definitivamente.

Aunque hace unos meses el galán de telenovelas arremetió en contra del “Diamante Negro” debido a una serie de declaraciones en las que aseguró que sus propiedades son más grandes y valiosas, poco después limaron asperezas, dejando ver que todo había sido un mal entendido, por lo que su amistad se encontraba intacta.

Sin embargo, mientras brindaba una entrevista para el programa Ventaneando, el icónico actor enfureció al escuchar que Palazuelos había encontrado un comprador para su lujosa residencia ubicada al sur de la Ciudad de México que es conocida como “El Castillo”.

“No es cierto eso ¿a qué te refieres, a lo que dijo Roberto Palazuelos? Que no esté diciendo pend(&%#, Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad. Ya es hora de que Roberto, y se lo digo dignamente, te quiero mucho Roberto, ahora ya olvídate de Andrés García y no te metas en mis cosas, porque ni me estás inventando, ni soy un viejito indefenso, los aguacates los tengo muy bien puestos y el temperamento también”, reiterando que no necesita nadie que lo ayude y que el empresario está mal ubicado.

Además, durante la transmisión aclaró que Roberto Palazuelos no está autorizado para vender su propiedad, ya que el único que puede hacerlo es Andrés López Portillo, hijo de su esposa Margarita y a quien también considera su hijo: “Roberto se está adjudicando cosas, que pongamos en el mejor de los casos haya sido con buena voluntad, pero ya no me gusta el tono que está usando, como si yo fuera un viejito que ya está a punto de morirse. Me sobran pantalones y fuerzas. No necesito que nadie me defienda, yo me defiendo solo“.

Ante la serie de problemas que le han generado las declaraciones del actor, Andrés García ha considerado sacar definitivamente a Palazuelos de su lista de herederos, por lo que no tuvo reparos en confirmarlo.

“Roberto lo había puesto como heredero, y ya lo voy a quitar, me está causando muchos problemas esa situación, si causa problemas lo quito y se acabó”.

