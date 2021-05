“Hoteles de palito”: Andrés García insulta a Roberto Palazuelos por asegurar que sus propiedades valen más

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aunque hace unos meses Roberto Palazuelos presumía tener una excelente amistad con Andrés García y confirmó que fue nombrado heredero mayoritario de sus bienes, recientemente provocó la furia del galán de telenovelas tras declarar que sus propiedades son más grandes y valiosas.

Fue durante una entrevista con el programa 360 Digital en donde Andrés García arremetió en contra del empresario, asegurando se ha vuelto muy engreído y no está dispuesto a soportar sus faltas de respeto.

“Se ha vuelto presumido, que no le rasque los huevos al tigre. Me vale madre, el respeto, es el respeto“, expresó.

Asimismo, la estrella de películas como “Tintorera” y “El Trinquetero”, aseguró que los hoteles de Palazuelos no pueden valer más que sus propiedades y que no tienen punto de comparación.

“Los hoteles que dice que son sus hoteles que son de maderita, le ha dado lo presumido a mi querido Beto con sus hoteles de palito, no hay ninguno de cemento, pero también dice que sus propiedades son más grandes que las mías, está pen%&$*”, agregó.

Y como ejemplo, comparó el tamaño de una de sus residencias, afirmando el “Diamante Negro” únicamente se está aprovechando de su fama.

“Dice que la más chiquita de sus propiedades vale más que las mías. Yo tengo una propiedad de más de 20 hectáreas, él no tiene ni madres, que no joda, que no se anden adornando con Andrés García“, respondió furioso.

Hace unos meses Palazuelos recordó que su relación con el nacido en República Dominicana y nacionalizado mexicano inició cuando era niño y fue su vecino, por lo que cuidar de su patrimonio era algo que hacía con respeto y en profundo agradecimiento, al grado de quererlo como un segundo padre.

“Yo lo quiero mucho, tengo todo el gusto de ayudarlo, porque es mi segundo papá. A él le debo mi carrera, si no fuera por él yo no sería actor. Quiero cuidar de su patrimonio, porque si le damos todo el dinero de un jalón, se lo gasta, es muy generoso. Ayuda a todo mundo, pero cuando él necesita ayuda, no la tiene. Pienso que tiene muchos años de vida de por medio, y sería fabuloso tener El Hotel de los García en esa casa hermosa que tiene en Pie de la Cuesta, son 200 metros de playa” narró.