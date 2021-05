Pedro Sola se disculpa por insultar a Camila Sodi durante programa en vivo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El conductor del programa de espectáculos ‘Ventaneando, Pedro Sola, causó gran revuelo tras insultar en plena transmisión en vivo a Camila Sodi, sin embargo, dijo estar arrepentido de llamarla “Imbécil”, por lo que le ofreció disculpas a través de sus redes sociales.

Todo sucedió cuando su compañera dentro de la misma emisión, Linet Puente, reveló que la protagonista de ‘Rubí’ se comportó muy grosera durante una reciente entrevista que le realizó para promocionar la película de terror El Exorcismo de Carmen Frías, en donde se negó a responder algunas preguntas de su trayectoria.

“En la parte que me cortaron, le digo: ‘Es que no me respondiste la pregunta que te hice: ¿Qué te aterra Camila?’. Y me dice: ‘Lo que me aterra son preguntas como las que me acabas de hacer ahorita’“, compartió con sus compañeros.

Durante la charla de los presentadores, el tío Pedrito, como es llamado cariñosamente en redes sociales, arremetió en contra de la sobrina de Thalía llamándola “Imbécil” en plena transmisión en vivo.

“(Le aterra) que no sé contestar porque es una Imbécil. Es una actriz que tiene muchos años en el ambiente por qué no aprenden a contestar“, puntualizó visiblemente molesto.

Tras la polémica generada por insultar a la actriz, el compañero de Pati Chapoy trató de reparar su error, por lo que a través de un mensaje compartido en cuenta oficial de Twitter se disculpó públicamente con el público, asegurando no acostumbra a referirse a las personas con ese tipo de palabras.

“Ayer en Ventaneando tuve un exabrupto al tenor de la discusión que se llevaba a cabo y dije una palabrota de lo cual me arrepiento y me disculpo de verdad, no es mi costumbre insultar a nadie. Lo siento mucho“, escribió.

Ayer en @VentaneandoUno tuve un exabrupto al tenor de la discusión que se llevaba a cabo y dije una palabrota de lo cual me arrepiento y me disculpo de verdad, no es mi costumbre insultar a nadie. Lo siento mucho. — Pedro Sola (@pedrosola) May 6, 2021

Tras el arrepentimiento mostrado por el comunicador algunos seguidores lo felicitaron por reconocer su error.