¡Enrique Guzmán va con todo! Ya formalizó la denuncia en contra de Gustavo Adolfo Infante

La guerra está declarada entre Enrique Guzmán y el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien entrevistó a Frida Sofía hace algunas semanas desatando una guerra de declaraciones entre los miembros de la familia Guzmán por destapar el presunto abuso sexual que cometió el cantante hace más de 20 años.

El intérprete de “La Plaga” está dispuesto a todo para limpiar su nombre, por lo que este martes 4 de mayo acudió a la Fiscalía General de la Ciudad de México para formalizar la denuncia en contra del periodista mexicano que entrevistó a Frida Sofía.

Aunque fue captado por las cámaras del programa ‘Ventaneando’, prefirió no dar más declaraciones sobre el proceso legal que mantiene contra la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, luego de que esta lo denunciara públicamente por tocar sus partes íntimas desde que tenía 5 años.

Sin embargo, fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió el documento en el que su equipo de abogados informa que la querella fue levantada por el delito de discriminación:

“Don Enrique Guzmán me ha dado instrucciones para que haga público que, el día de hoy, ha presentado una querella ante la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, la querella fue formulada en contra de Gustavo “N” y quién o quienes resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de delito de Discriminación, previsto y sancionado en el artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal”.

Según se informa en el comunicado, el Ministerio Público iniciará una investigación para reunir las pruebas suficientes que lleven al esclarecimiento de los hechos y de demostrarse culpable, se haga una reparación del daño.

Por su parte, el conductor de espectáculos dijo estar satisfecho por el apoyo recibido de su público y aseguró que hasta el momento no ha recibido notificación por parte de las autoridades.

“Del proceso legal no sé si pueda hablar, esta fue la última vez que abiertamente, antes de hablar con los abogados del grupo puedo hablarlo, porque además no me han notificado, pero ya viene la notificación no se preocupen“, declaró en su canal de YouTube.

Y confesó que está tranquilo porque la entrevista que realizó no fue con la intención de dañar la imagen del cantante: “No ofendí, no le menté la madre al señor Guzmán, no dije que era un… nada, lo único que hemos dicho y hemos informado es esto y Frida Sofía buscó un lugar donde no se le censurara“.

Recordemos que fue el pasado 20 de abril, cuando Enrique Guzmán decidió a llegar hasta las últimas consecuencias, por lo que acudió a las autoridades mexicanas para formalizar la acusación en contra de su nieta, a quien acusó por el delito de violencia familiar.