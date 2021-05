Ana Bárbara responde al sobreviviente de la tragedia en el Metro de la Ciudad de México

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras la desgracia vivida en el Metro de la Ciudad de México han surgido algunos testimonios de lo que ocurrió la noche del pasado 3 de mayo, una de las versiones que más ha llamado la atención en redes sociales fue la que compartió Miguel Ángel Córdova, un joven en situación de calle que dormía bajo las vigas de concreto que cayeron.

En la grabación que rápidamente se viralizó, el joven de 36 años, a quien los vecinos conocen como Angie, narró que poco antes del desplome del viaducto elevado escuchó un fuerte ruido y vibración que lo obligó a salir corriendo sin tener oportunidad de ir por su cobija.

Asimismo, como parte de su elocuente relato, el originario de Tabasco recordó cómo conoció a Ana Bárbara, y aprovechó su aparición ante la cámara para enviarle un mensaje:

“Si me está viendo mi Altagracia: aquí sigo vivo, te dije que este loco no se raja. A Altagracia la conocí en el jaripeo de Monterrey. A mi guapa, hermosa, grupera, Ana Bárbara. Fue mi gran amiga y donde quiera que estés, te amo chula“, destacó el joven.

Asegurando le tiene un gran cariño y agradecimiento ya que la “Reina Grupera” lo ayudó cuando tenía 16 años, por lo que la considera una madre:

“Con ella viví experiencias muy hermosas, lo que no viví en su momento de niñez ella me lo dio y me lo recompensó a mis 16 años, con mucho respeto fue mi gran madre, después de la otra“, explicó el testigo del accidente que le costó la vida a 25 personas.

Ana Bárbara responde al mensaje de Miguel Ángel

Como era de esperarse, el mensaje llegó a oídos de Ana Bárbara, quien a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram respondió a Miguel Ángel.

“Mi querido Miguel Ángel, Angie, finalmente sí me llegó tu mensaje lo cual agradezco mucho. Es un poco difícil dirigirme a ti porque sé que te reencontré después de una tragedia que estamos viviendo todos, sin embargo, te reencontré, te volví a ver. Para mí todos los seguidores, alguien que deje un pedacito de amor, un pedacito en su corazón, pues es un pedazo de mi alma“, se escucha decir a la cantautora mexicana en la grabación que registra más de 82 mil corazones rojos.

“A todos mis Bandidos que me hicieron llegar el video de Miguel Ángel (Angie) espero me ayuden hacerle llegar este mensaje a el de parte de su ‘Ana Barbisss’ como él me dice“, escribió junto a la publicación en la que también le dedicó un fragmento de “Fruta Prohibida”, tema que actualmente promociona.