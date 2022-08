Andrés García dice que se siente débil y su salud no mejora: “Yo creo que me voy rápido”

Una vez más Andrés García ha causado preocupación entre sus fanáticos debido al deteriorado estado en el que se encuentra y aun más tras asegurar que se siente cerca de la muerte por la serie de padecimientos que ha presentado en años recientes, además, confiesa que la relación con sus hijos es cada día peor.

Luego de revelar que recibe constantes transfusiones de sangre y recientemente que fue diagnosticado con cirrosis, el actor de cine, teatro y televisión vuelve a dar de qué hablar por la entrevista que concedió a Gustavo Adolfo Infante, en donde habló de la crisis de salud que enfrenta y que lo mantiene muy débil, motivo por el cual ha llegado a pensar que el final está muy cerca.

“Siempre he sido echado para adelante, pero la verdad que ahorita ya, hablando la neta, yo creo que me voy rápido ya, porque ya son muchos meses de mucha diarrea que te va debilitando, y cada vez comes poquito para no provocar la defecación. Y coma lo que coma, ahí vas a los diez minutos al baño. Estoy pensando que esta es la buena, ya me va a tocar irme rápido“, explicó con voz tenue debido a que también sufrió un daño en la garganta causado accidentalmente por una solución antiséptica que usó de forma inadecuada, según detalló el periodista.

El protagonista de “Chanoc” confiesa que no profesa ninguna religión, ni la judía, ni la hebrea, ni la católica, pero esto no ha impedido ser considerado como “el consentido de Dios” ya que de vez en cuando habla con el “patrón” como él le llama y siempre ha recibido grandes recompensas.

“No por algo le pusieron a mi libro El consentido de Dios, ahí narro algo de esto y ahora quieren hacer la continuación del libro. Sería el momento ideal para empezar a escribir algo, porque el libro se terminó hace 30 años, hay 30 años más del libro”.

En cuanto a la relación con sus hijos reiteró que es mala, y para muestra la visita de Leonardo, quien después de pasar unos días en su casa decidió irse sin siquiera despedirse.

“(Mi relación) está peor, no funciona. No sé si está bien que yo lo cuente o no, pero como anécdota tratando de darle un tono jocoso, llega Leonardo con una muchacha, muy guapa por cierto, de visita y se queda dos o tres días, pero yo no tenía más que a la señora que me cocina, me limpia mi cuarto, no le da para más, lo demás son 12 suites, ¿no?”, recordó, y finalizó asegurando que la última noche se fue por una discusión debido a que no había personal suficiente para que lo atendiera.

