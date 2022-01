Andrés García revela que padece delicada enfermedad por la que necesita una transfusión de sangre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor Andrés García vuelve a causar preocupación a sus fanáticos al hablar de los problemas de salud que lo aquejan desde hace varios años.

Durante una entrevista para el programa ‘Hoy’, el ex galán de cine y televisión compartió detalles sobre su estado de salud, destacando que padece una enfermedad que inició tras una cirugía de columna vertebral a la que se sometió hace más de cinco años.

"Tengo el problema de la operación, me operaron hace cinco o seis años, me pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo los médicos me lo dijeron, no quise hacer caso y estoy pagando el precio", recordó.

“Tengo el problema de la operación, me operaron hace cinco o seis años, me pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo los médicos me lo dijeron, no quise hacer caso y estoy pagando el precio“, recordó.

Sin embargo, fue la esposa del actor de 80 años, Margarita Portillo, quien compartió más detalles de la enfermedad que lo ha mantenido bajo estrecha vigilancia médica y por la que requiere una compleja transfusión de sangre.

“Tiene una condición en la médula espinal que destruye sus glóbulos rojos, entonces ahorita está muy baja su hemoglobina y necesita esa transfusión para estabilizarse un poco”. Margarita Portillo

Asimismo, explicó que se ha complicado el tratamiento médico debido al tipo de sangre que tiene el histrión, pues es muy difícil de encontrar donadores, además de la pandemia que ha retrasado los planes.

“Un doctor amigo nuestro nos está ayudando con el trámite de conseguir la sangre, que se atravesó el fin de año, al pandemia y Andrés es un tipo de sangre raro, difícil de encontrar“, dijo.

Enseguida, Andrés García reveló que su grupo sanguíneo es uno de los más complicados de conseguir y solo es compatible con el mismo tipo, a diferencia de otros.

“Soy O-, yo puedo dar a quien sea mi sangre y le sirve al que sea, pero a mí solamente el que tenga O-“, expresó el actor.

A pesar de encontrase en delicada situación de salud, confiesa sentirse tranquilo con la vida que ha llevado, de la cual no se arrepiente.

“He tenido una vida, no me arrepiento, la he vivido. Mi vida es disfrutar, sufrir y respirar la vida”.

En octubre de 2020, Andrés García reveló durante una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’ que debido a sus padecimientos ha llegado a pensar en el suicidio, pues padece fuertes dolores.

“Últimamente ya me han entrado ganas de morir, se lo digo al público abiertamente”, mencionó.

