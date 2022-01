Video: Actor mexicano Andrés García demandará a periodista que lo vinculó con los Beltrán Leyva

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor mexicano Andrés García aseguró que demandará a la periodista Anabel Hernández, tras la publicación de su libro “Emma y las otras señoras del narco“, donde lo señala de supuestamente haber sido socio de los capos del crimen organizado. Andrés García negó que haya hecho negocios con narcotraficantes como los Beltrán Leyva y aprovechó para subir un video a su canal de YouTube, donde calificó a la comunicadora como “cretina”, “cucaracha” y hasta le dijo groserías.

¿Cómo es su relación con los narcos?

“Sí conozco a casi todos los narcos y algunos son caballeros, la mayoría, no como ella, pues porque soy una figura pública y se me acercan. Es mi trabajo ser amable y contestarle al público sea quien sea, no me voy a poner a preguntarle ‘oiga usted a qué se dedica’ para ver si puedo platicar”.

Andrés García reiteró que todos los dichos de Anabel Hernández deberán ser comprobados ante juez y todas las autoridades correspondientes, porque alista una demanda en su contra, pues no puede lanzar acusaciones al aire y sin sustento.

“Dice usted en su pinche libro de mierda que yo he sido socio y he ganado dinero con los capos, y como le digo, los conozco a casi todos (…) pero de ahí, a que yo haya ganado dinero con ellos, que lo compruebe, lo va a tener que comprobar ante un juez, porque la voy a demandar. No puede andar diciendo pendejadas para hacerse famosa (…) cucaracha”, explicó el actor de telenovelas.

De acuerdo con la periodista, Andrés García era amigo de los Beltrán Leyva, a quienes con frecuencia recibía en su casa de Acapulco, ante esto, el actor confirmó que los conoce, pero aclaró que jamás ha hecho negocios con ellos.

