Revelan que Andrés García se negó a dar una entrevista porque se siente “muy enfermo”

El actor Andrés García volvió a causar preocupación a sus fanáticos al asegurar que no se encuentra en condiciones de aceptar una entrevista debido a que continúa presentando problemas de salud.

En los últimos meses el galán de cine y televisión ha dado de qué hablar por las complicaciones médicas que presenta y que, incluso, lo obligan a permanecer en reposo absoluto tal como lo comunicó él mismo a través de su canal de YouTube, donde explicó que se encontraba “un poco malito” por lo que tendría que grabar desde su cama.

“Me siento muy débil, pero como sé que hay mucha gente que está preocupada por mi salud les agradezco mucho”, expresó.

Sin embargo, ahora fue el programa el programa de Multimedios Televisión, ‘Chismorreo’, donde se dio a conocer una breve conversación en la que el actor les aseguró que por el momento no los podría atender, pues continúa presentando problemas de salud que lo hacían sentir débil, así como un malestar en la garganta que le impedía hablar con facilidad.

“Yo me siento muy débil, por el momento no puedo platicar de nada. Tengo la garganta jo#$% también, entonces no es el momento. Usted lo que quiere es una entrevista, pero yo estoy muy enfermo ahorita, no voy a dar entrevistas“, explicó vía telefónica.

El actor de 81 años también les pidió esperar unos días hasta que se sienta mejor o por lo menos pueda hablar ya que por el momento no le es posible: “Tendríamos que esperar no sé cuánto que me sienta yo un poco menos mal y que pueda hablar mejor porque, si se da cuenta, me está costando trabajo hablar“, se le escucha decir.

Esta información surge tras darse a conocer que padece una condición por la que debe recibir transfusiones de sangre, problema derivado de una cirugía de columna vertebral que le practicaron hace más de cinco años.

Mientras que, en julio pasado, el icónico galán del cine sufrió una caída que le provocó una herida en la cabeza, tiempo en el que también informó que padece cirrosis, enfermedad que surgió por la vida de excesos que tuvo y le está dejado graves consecuencias que ya está pagando.

