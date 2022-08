VIDEO: Anahí le ofrece su ayuda a Andrés García y así le agradeció en su canal de YouTube

El actor dominicano Andrés García ha generado preocupación debido a su estado de salud cuyo deterioro lo llevó a declarar que su “fin está cerca”, ante esto la cantante mexicana Anahí no dudó en ofrecerle su apoyo con un enternecedor mensaje con el que recordó cuando trabajaron juntos hace más de 20 años.

García dio a conocer la cirrosis hepática que padece y otras enfermedades que dañan cada día más su salud. Durante una entrevista para “Ventaneando”, admitió que su actual estado es resultado de su avanzada edad y los excesos que tuvo a lo largo de su carrera en la que tuvo una adicción al alcohol y otras sustancias.

En medio de la controversia que esto ha generado el mensaje enviado por Anahí fue bien recibido por el actor, pues trabajaron juntos hace más de 20 años en la telenovela “Mujeres engañadas” en la que la ex “Rebelde” realizaba el papel de su hija, Jessica Duarte.

“Quiero empezar dándole las gracias a la bella es un encanto de mujer, actriz. Era casi una niña cuando trabajó conmigo en Televisa y se ha convertido en una excelente actriz, además de ser una mujer muy bella y me mandó un recado. Yo creo que me vio muy amolado porque a veces no me da tiempo de arreglarme, y la verdad es que no he tenido tiempo ni de dormir casi en estos dos últimos días”

