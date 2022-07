Andrés García revela detalles del distanciamiento con su hija Andrea: “Hace 10 años que no me habla”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Andrés García negó que exista una reconciliación con su hija Andrea, tal como ella lo aseguró hace unos días.

Luego de que Margarita Portillo, esposa de Andrés García revelara que hasta el momento no existe comunicación alguna entre el actor y su hija, ahora es él mismo quien habló abiertamente del distanciamiento que inició desde hace una década.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, el actor de 81 años explicó que hasta el momento no ha visto y tampoco ha logrado hablar con su hija, quien hace unos días aseguró a través de sus redes sociales que ya se habían puesto en contacto y que incluso, habían arreglado sus diferencias.

“No hay relación con mi hija, no sé qué trae en la cabeza, o si cree que me ve la cara de pend* o la pend* es ella, algo pasa ahí, pero hace como 10 años que no me habla, desapareció”. Andrés García

El galán de cine y televisión dejó ver que uno de los motivos por los que iniciaron los problemas entre ellos, habrían sido las “cosas indebidas” que hizo Andrea en la televisora Estrella TV, donde fue contratada gracias a él.

“Le conseguí un trabajo en Hollywood que creo que se lo quitaron por portarse mal, un trabajo en Estrella TV. No me dijo nada y ya no me interesó averiguar por qué, pero parece que sí hizo cosas indebidas no sé qué traiga en la cabeza, no me dijo nada”, explicó.

Dijo estar decepcionado de la actitud de su hija, por lo que prefiere estar completamente alejado de ella y sus otros dos hijos, Andrés Jr. y Leonardo, quienes al parecer tampoco están al pendiente de su estado de salud.

“Mira mejor que no lo haga, no sé qué se creen algunos hijos. Hasta me dan ganas de desconocerlos a algunos por sus actitudes, ni saludar, estar uno enfermo meses, ni visitar, ni preguntar si se te ofrece algo o si te alcanza para pagar el hospital, no es que necesite, pero es lo correcto en un hijo o de perdida visitarlo. Ni Andrea, ni ninguno de los demás”, dijo.

Mientras que, sobre su hijo Leonardo, reveló que lo vio hace poco, pero fue por casualidad ya que se encontraba por dónde él vive y debido a una pequeña crisis de salud que tuvo se vio obligado a permanecer en su departamento, donde ambos estuvieron prácticamente como dos extraños.

“Leonardo lo he visto pero ni nos hablamos. Nos hemos encontrado por casualidad. Estuve en su casa hace como cinco días y no sé en qué andaba yo, pero andaba todavía malito y entonces creo que su mamá le dijo: ‘oye tu papá no se siente bien’. Fui a su departamento, pero fue como si me tratara un extraño, así lo sentí yo. Prácticamente no lo necesito y espero que no me necesiten porque les voy a pagar con la misma moneda”, expresó.

Sin embargo, quien aseguró siempre se ha mostrado al pendiente de él es Andrés, el hijo de Margarita Portillo, quien a pesar de no vivir en Acapulco lo llama por teléfono y siempre es cariñoso, le pregunta cómo está y qué pasa en su vida.

