Andrés García confiesa que Luis Miguel no lo ha contactado por sus problemas de salud.

Andrés García reapareció en su canal de YouTube después de algunos días complicados por complicaciones debido a la cirrosis que lo aqueja. Tras varios días de atenciones médicas y mucho reposo, el actor se mostró optimista y respondió algunas inquietudes de sus seguidores respecto a otro famoso del que no ha vuelto hablar, Luis Miguel.

Si bien, la relación que tuvo con ‘El Sol de México’ fue muy buena durante la infancia del cantante y compartió grandes momentos cuando su fama estaba despegando, el galán de telenovelas detalló que no ha mantenido contacto con él desde que su salud se empezó a deteriorar.

Tras la pregunta de una seguidora, Andrés respondió: ”Pues fíjate que no me ha buscado, pero yo lo entiendo porque ‘Mickey’ se ha hecho un actor muy famosos en el mundo entero y pues cuando uno se hace muy famoso no tiene tiempo de nada, aunque parezca increíble”.

Sin embargo, explicó que él entiende la vida tan apresurada que lleva Luis Miguel, pues en sus épocas él también tenía poco tiempo para atender otros pormenores: ”A mí me tocó también en las épocas que podía trabajar más, no paraba de trabajar como está Mickey ahora, siempre está trabajando. Yo me acuerdo porque amigos míos me decían: ‘¿Qué hubo, cab*? Ya te olvidaste de uno’, y yo decía: ‘No me lo vas a creer, no me da tiempo ni de acordarme para cherate un telefonazo, mano”, explicó mientras manejaba junto a sus asistentes.

También agregó: ”Porque el ser artista, cuando eres muy famoso, pues tienes que contestarle a los fans, tienes que contestarle a los productores, a los asistentes de productor, a los asistentes de director, para hacer tus hows o tus películas, ¿entiendes? Más el público que te llega en persona a sacarse una foto, a felicitarte y realmente no tienes tiempo de hacer nada”.

Tras su detallada explicación, García aclaró que no le guarda rencor ni está molesto por el hecho de que Luis Miguel no ha preguntado por él, ni ha vuelto a tener contacto tras las complicaciones que ha tenido de salud.

”Por eso, no me tomo a mal de ninguna manera que Luis Miguel esté muy ocupado, atendiendo su trabajo, su público, además de montar su show, porque los cantantes igual tienen que ensayar sus canciones, escogerlas, etcétera”, concluyó.