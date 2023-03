Andrés García ya “no puede caminar” y su esposa pide oraciones para él

El actor mexicano Andrés García continúa luchando contra la cirrosis hepática que lo aqueja, una enfermedad que ha afectado su salud en los últimos meses. Según su esposa, Margarita Portillo, el exgalán de cine de 81 años ha perdido peso y se encuentra cada vez más débil por lo que pide oraciones para él.

A pesar de la difícil situación, el equipo médico de García lo visitó hace unos días e informó a Portillo que el estado de su estado es estable, ya que está recibiendo los cuidados adecuados para su condición, según detalló en el canal de YouTube del actor.

La cirrosis que padece el actor es el resultado de una vida de excesos, aunque se sabe que se encuentra libre de sustancias tóxicas desde hace meses. Margarita Portillo precisó que, el histrión está “desintoxicado en todos los sentidos, esto hace que esté muy consciente de su situación, lo cual le genera ansiedad, pero está estable”.

De acuerdo con su esposa, García no ha perdido el apetito, pero “come poquito” y ya no puede valerse por sí solo. “Está delgado, no puede caminar por sí solo, está en camita, tiene una cama especial con colchones especiales, cuando pide salir al patio se le traslada con ayuda de una silla de ruedas”, dijo.

Aunque la situación es complicada, la esposa de García está consciente de la gravedad de la enfermedad y está comprometida con proporcionarle los cuidados necesarios para que tenga la mejor calidad de vida posible.

“Está delicado porque ha adelgazado y se va debilitando poco a poco porque es un proceso de su enfermedad, y me dice (el doctor) que esto es hasta que Dios quiera que su cuerpecito aguante y que Dios quiera tenerlo aquí con nosotros”, contó la esposa del actor.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Margarita Portillo reveló que ninguno de los hijos de García lo ha buscado, pero ella está dispuesta a contactarlos para que puedan visitar a su padre. “Ya será cuestión de ellos que vengan a ver a su papá y que Andrés los vea. Ya le pregunté porque a Andrés nunca le han gustado las sorpresas, entonces ya me dijo que sí”, dijo.

Margarita Portillo espera que haya una reconciliación entre los hijos de García, ya que sería beneficioso para todas las partes involucradas. “Sería muy bueno para Andrés y para ellos”, concluyó.

