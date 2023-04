Roberto Palazuelos despide emotivamente a Andrés García: “Siempre te amaré, fuiste un padre para mí”

Roberto Palazuelos y Andrés García tuvieron una gran amistad, como contadas veces puede verse entre famosos. Sin embargo, en la etapa final la vida del primer actor, se distanciaron y tuvieron algunas diferencias que no arreglaron.

“Ojalá Dios nos junte en el cielo otra vez, marcaste mi vida, siempre te amaré, fuiste un padre para mí ahora te conviertes en leyenda”, publicó “El Diamante Negro” en Twitter.

Además, por medio de sus historias en su cuenta personal de Instagram, Roberto Palazuelos compartió un video del último encuentro que tuvieron “antes de que gente mala lo envenenara con odio en contra de sus verdaderos amores”. Y también publicó otra foto con él, en la citada red social.

Ojalá Dios nos junte en el cielo otra vez,marcaste mi vida,siempre te amare fuiste un padre para mi ❤️ahora te conviertes en leyenda pic.twitter.com/WX0ISbgfzM — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) April 5, 2023

El distanciamiento entre Andrés García y Roberto Palazuelos

De acuerdo con Roberto Palazuelos, su distanciamiento de Andrés García vino porque no estuviera de acuerdo con Margarita Portillo y su hijo, Andrés López Portillo, a quien asegura que reconcilió con su padre, pero luego lo puso en su contra.

“Yo los reconcilié. Me duele mucho que diga eso de mí, sus palabras no sólo me ofenden a mí, a mi familia que tanto cariño le ha dado. Andrés lo quería matar [al hijo de Portillo] y yo le decía: ‘cómo lo vas a matar si es el hijo de tu señora esposa’. Lo quería matar porque este chavito le bajó una lana”, dijo “El Diamante Negro” a “La Saga”.

Asimismo, Palazuelos asegura que intervino para que no se divorciara de Margarita Portillo, a quien, asimismo, el ‘Diamante Negro’ asegura que ayudó tanto monetaria como legalmente en el pasado.

