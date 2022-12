Roberto Palazuelos no se arrepiente de la vida de excesos que experimentó hace años

De manera sorpresiva, Roberto Palazuelos Badeaux, compartió algunos pasajes de su vida durante una entrevista concedida al programa de televisión El Minuto que Cambió mi Destino.

El actor y empresario de 55 años reconoció que durante su juventud llegó a ser presa de algunos excesos y sustancias prohibidas, todo ello derivado de personas inadecuadas con quienes llegó a relacionarse.

“En realidad nunca me gustó, lo que pasa es que tenía malas amistades que me hicieron caer ahí. Las malas amistades son lo peor, siempre las malas amistades son las que te jalan y al librarme de eso, me alejé de muchísimas amistades“, confesó.

Sin embargo, el Diamante negro mencionó que fue su vanidad la que le ayudó a salir del agujero en el que se estaba metiendo.

“Era muy vanidoso y de repente empezaba a ver que estaba muy demacrado, además siempre he sido muy empático con la gente y me empecé a volver huraño, entonces decidí poner fin a mi problema. Ahora, ya casi no me gusta el reventón, ya casi no tomo porque las crudas me duran tres días”, expresó.

Aunque su crecimiento personal y actoral resulta notorio, Palazuelos es fiel a su personalidad al dejar en claro que no se arrepiente de sus erróneas decisiones del pasado.

“No me arrepiento de nada porque gracias a Dios son experiencias que viví en su momento y ahora soy una persona muy sana, deportista y exitosa… eso tiene como 30 años”, subrayó.

A pesar de ser un soltero codiciado, Roberto Palazuelos desea tener una nueva pareja, aunque tiene claro que no desea saber nada del matrimonio.

“Sí me voy a volver a juntar y quiero tener una niñita, pero no creo que me vaya a casar. Ya no creo en el matrimonio, pero sí creo en el amor. Siento que cuando firmas como que se descuidan un poco, me pasó. Firmas y ya no te atienden bien o ya no la atiendes bien y más cuando vienen los hijos. Entonces sí me gustaría volverme a juntar y tener una pareja, no hay nada más bonito que estar enamorado”, indicó.

Al margen de lo que mucha gente piensa sobre Pazuelos. por la pose asumida frente a la televisión, él se describe como una persona para quien el valor del dinero se relega a segundo plano.

“Ahora que tengo todo me doy cuenta que las cosas que valen la pena en la vida no cuestan dinero… esas son las cosas lindas de la vida, algún día me voy a ir de este mundo, pero ahora me dedico a disfrutarla al máximo”, concluyó.

