Roberto Palazuelos no hablará más acerca de Andrés García porque le duele verlo en tan mal estado

Días después de haberle externado su apoyo a Leonardo García por denunciar públicamente que la esposa de su padre, Andrés García, no le estaba brindando los cuidados adecuados al actor de 81 años, Roberto Palazuelos aclaró que no hablará más acerca del tema.

El actor y empresario a quien en el mundo del espectáculo también se le conoce como el “Diamante Negro” reconoció sentirse muy triste por observar el deterioro en la salud del hombre que en su momento lo apoyó.

“Es un tema que no me interesa tocar ya. Que lo sepa la prensa bien, es un tema que a mí me duele mucho y con el cual no me gusta estar en dimes y diretes. Por respeto ya no voy a tocarlo“, señaló.

Lo único que desea Palazuelos en este momento es que el veterano actor dominicano nacionalizado mexicano pueda encontrar paz durante el tiempo en que continúe en este plano, pues su salud se encuentra bastante desmejorada producto de la cirrosis, la fibromialgia y la osteoartritis que padece.

“Lo único que le deseo es mucha luz, mucha bendición, que si se va pronto se vaya bien con Dios. Tuvo una vida maravillosa, una vida como pocos habrían tenido, es triste y doloroso verlo sufriendo. Para mí es doloroso, entonces por respeto prefiero no hablar de lo que está pasando”, subrayó.

Al ser cuestionado sobre la posición asumida por Leonardo García con relación a la voluntad de su padre de dejarle la mayor parte de sus bienes y dinero a personas que no son de su familia, incluido Roberto Palazuelos, éste se negó a abordar el tema.

“Tampoco voy a hablar de las declaraciones de Leonardo porque es tocar el mismo tema y es un tema del que no quiero opinar, pido que me lo respeten por favor”, enfatizó.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, la fortuna de Andrés García asciende a 10 millones de dólares.

Sin embargo, a principios de este año, el propio actor comentó que no tiene tanto dinero en efectivo como se pudiera creer, pues la mayor parte de lo que ganó actuando la invirtió comprando bienes raíces.

“Tampoco hay dinero, lo que hay terrenos y alguna que otras construcciones que ando vendiendo porque en esta época no hay dinero para nadie ni hay trabajo para nadie, lo que vendan y lo que ellos le puedan sacar se lo reparten en un 20% cada uno”, expresó.

También te puede interesar: