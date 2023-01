Roberto Palazuelos dice que le gustaría hablar con Andrés García antes de que muera: “Le lavaron el coco”

Desde que Andrés García dio a conocer que padece varias enfermedades como cirrosis y una extraña condición en la sangre que lo obliga a recibir transfusiones de manera constante, también se desató una lucha al interior de su familia entre su esposa y Leonardo, uno de sus hijos, quien a través de un comunicado puso en duda los cuidados de Margarita Portillo, asegurando que no les permite verlo y que tanto ella como su hijo Andrés Portillo lo alejaron de su familia porque podrían tener intereses personales o económicos.

Asimismo, Roberto Palazuelos, a quien el actor había nombrado albacea de sus bienes y uno de sus herederos porque lo consideraba un hijo, tuvo un distanciamiento con el actor de 81 años, y tiempo después apoyó la versión de Leonardo García argumentando que las personas que cuidan a Andrés García lo están manipulando.

Y aunque hasta ahora había preferido mantenerse al margen de los comentarios, el empresario conocido como “El Diamante Negro” aseguró que le gustaría que arreglaran sus diferencias y llegar a una reconciliación antes de que muera el actor, por lo que deja todo en manos del destino asegurando que “ya Dios dirá”.

“Claro que me gustaría que no se vaya sin que él y yo hablemos. Ahorita de entrada me voy mucho tiempo, no sé cómo ande de salud y demás”. Roberto Palazuelos

Y aunque en un principio aseguró que es un tema del que no le interesa hablar por respeto y porque “tienen que dejarlo que se vaya en paz, ya no con tanto chisme”, reiteró que hay personas que se han encargado de hacerle creer cosas que no son ciertas.

“El amor siempre se lo voy a tener y el respeto también. Ahí hay cosas muy complejas, a él desgraciadamente le lavaron el coco con cosas que yo nunca dije y por alguna razón importante Todos nos vamos y yo estoy seguro de que nos encontramos en otros planos”, dijo.

Pese a que actualmente no puede visitarlo debido a los proyectos que tiene en puerta, le envió a Andrés García un mensaje a través de los medios de comunicación en el que le expresó el cariño que siempre le ha tenido.

“A través de ustedes le puedo decir que lo quiero mucho, que le llenaron la cabeza de tonterías, que lo alejaron de quien lo protegía y lo asesoraba bien a lo mejor, quien sabe para qué cuestión. Eso ya lo veremos cuando las cosas pasen, pero yo le deseo lo mejor”, agregó.

Antes de finalizar hizo una petición a las personas que actualmente lo cuidan, pues considera que es una personalidad que debe ser recordada por su trabajo y no por el deteriorado aspecto físico que ha expuesto en meses recientes.

“Le pido a quien esté a cargo de él que ya no lo estén exponiendo en mal estado y de más porque él es una leyenda de México y es una persona que la gente lo tiene así (en alto) y se tiene que quedar con esa imagen de él así”, sentenció Palazuelos.

