Roberto Palazuelos lamenta que Andrés García sea expuesto en mal estado de salud: “Lo tienen que cuidar”

Andrés García causó preocupación entre sus fanáticos tras revelar que se encuentra delicado de salud y que podría estar viviendo sus “últimos días”, situación de la cual está enterado Roberto Palazuelos, y quien lamentó que se esté exhibiendo de esta manera al actor de 81 años.

En entrevista con diversos medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, uno de ellos el programa ‘Venga la Alegría’, “El Diamante Negro” evitó entrar en la polémica por el distanciamiento que sostiene con Andrés García, quien en días recientes ha dado de qué hablar por su delicado estado de salud. No obstante, señaló que le parece terrible la forma en que han expuesto al actor.

“Es lamentable que lo estén exhibiendo así porque es una leyenda y lo tienen que cuidar, pero bueno ya no quiero meterme en más dimes y diretes. Si él lo desea así está bien, pero no creo que sea correcto“.

Reveló que le duele ver que Andrés García pase por esta situación, aunque le parece algo normal pues su padre también se encuentra en delicado estado de salud.

“Él ha tenido una vida extraordinaria y a todo el mundo nos llega el momento. No nada más está así él, mi papá también está en sus últimos días de vida”, dijo el empresario mexicano.

Destacó que “nunca se está preparado para la muerte”, pues está siempre sorprende y duele, pero se mostró optimista y confía en que ambos se recuperen para que “no haya muerte ahorita”.

Al ser cuestionado si ya perdonó al protagonista de la película “Pedro Navaja”, Palazuelos dejó claro que no tiene nada que perdonarle a quien llegó a considerar un padre, ya que sus declaraciones fueron provocadas porque probablemente estaba medicado.

“Yo no tengo que perdonarlo porque no tengo ningún sentimiento malo en contra de él y yo siento que lo que dijo estaba medicado, estaba en cosas raras y a mí me duele”, añadió.

En cuanto a Margarita Portillo, esposa de Andrés García, aseguró que no le interesa tener ningún tipo de relación con ella, porque es una persona a quien ayudó durante toda su vida, pero ella lo traicionó hablando mal de él en televisión.

