Hijo mayor de Andrés García amenaza con contar el lado más oscuro de su padre por calumniar a su madre

Andrés García y su salud desataron un fuerte conflicto familiar en el que, esta vez intervenido su primogénito, Andrés Jr, para defender a su madre, Sandra Vale, luego de que el actor asegurara de que ella era la persona que le proporcionaba drogas a sus hijos.

Algo por lo que él amenazó con contar la verdad sobre su padre y dijo sentirse devastado por la pelea que se ha desatado.

Desde que el protagonista de “Pedro Navaja” fue diagnosticado con cirrosis hepática su salud se ha deteriorado y tuvo algunas crisis derivadas de su consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias.

En medio de las alarmas que esto ha generado la polémica no se ha hecho esperar, pues, aunque se sabía que la relación del actor con sus hijos no era del todo buena en los últimos meses ha empeorado y ahora han decidido distanciarse mientras sostienen una intensa batalla a través de los medios de comunicación.

A ésta se sumó su hijo mayor, quien compartió un comunicado a través de sus redes sociales con el que defiende a su madre, Sandra Vale, de las acusaciones del actor.

“Hay un momento para todo, y no voy a ser partícipe de este circo que ha sido la vida y muerte de Andrés García, pero en su debido momento las verdades del mito de la leyenda saldrán a la luz. Me desgarra el alma a estas alturas darme cuenta que el legado de mi padre es de ácidas falsas acusaciones y amargas reflexiones. le deseo paz en su alma y tranquilidad en el corazón, que Dios lo bendiga en su camino a donde sea que sea su destino final”

El actor, de 81 años de edad, estalló en contra de su hijo Leonardo García luego de que éste señalara a su esposa, Margarita Portillo, de ser la responsable de su distanciamiento y la acusara de vender una millonaria propiedad de su padre sin darle lo que le correspondía, algo que el mismo actor le habría revelado para pedirle ayuda y recuperar el dinero.

En diversas entrevistas Andrés García exigió a Leonardo que dejara “en paz” a su familia y se alejara, pero fue la más reciente para TVyNovelas la que logró enfurecer a sus hijos ya que en ella el actor asegura que la madre de sus hijos, Sandra Vale, era quien les proporcionaba las drogas: “Esa es la verdad, no hay más vueltas que dar”.

Al respecto, Leonardo García no dudó en defender a su madre y compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram donde la menta la actitud de su padre y lo califica de “narcisista”.