Leonardo García señala a esposa de Andrés García de abusar del dinero y bienes de su padre | VIDEO

La salud del actor dominicano Andrés García ha empeorado y eso desató una fuerte pelea familiar entre su esposa, Margarita Portillo, y su hijo, Leonardo García, quien rompió el silencio sobre el distanciamiento con su padre y la falta de apoyo de la que ha sido señalado.

Al respecto, aseguró que la pareja del actor habría vendido una lujosa propiedad llamada “El Castillo”, algo por lo que su padre obtuvo muy poco.

En entrevista para “De primera mano”, el también actor relató que la última vez que vio a su padre fue hace cinco meses.

En ese momento él le informó que el hijo de Margarita, Andrés López Portillo, habría vendido una propiedad ubicada en la Ciudad de México llamada “El Castillo” con un costo aproximado de 3 millones de dólares.

Pero lo lamentable, según Leonardo, es que el protagonista de “Pedro Navajas” sólo recibió por la transacción 52 mil dólares y un lujoso vehículo. Por lo que cuestionó el destino del dinero que se obtuvo por la venta de la casa.

“Yo no sé qué negociaciones habrán hecho, pero si tu papá te está diciendo que no te contesta el teléfono, ya vendió ‘El Castillo” y no sabe qué hacer yo digo ‘vamos a ver por qué. El señor Andrés García es con pincitas porque un día es muy amoroso y otro te quiere acribillar, así lo aceptamos, así es, así lo queremos. Su carácter es fuerte, es explosivo, pero es mi papá y de alguna forma hay que entenderlo y estamos haciendo lo que se pueda ayudar”

LEONARDO GARCÍA