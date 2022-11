Andrés García rompe el silencio y arremete contra su hijo y lo llama cretino | VIDEO

Los problemas en la familia de Andrés García continúan al igual que el deterioro de la salud del actor dominicano. Pues tras el comunicado de su hijo en el que señala a su esposa, Margarita Portillo, de ser la responsable del distanciamiento entre ellos.

El actor no dudó en defenderla y le envió un contundente mensaje a Leonardo García con el que lo desmiente y le pide que se aleje.

Recientemente, Margarita Portillo dio detalles sobre la salud del actor, de 81 años, quien fue hospitalizado de emergencia el pasado 16 de noviembre luego de ser encontrado tirado en el piso de su casa en Acapulco.

Indicó que se mantuvo bajo observación médica ya que su salud se deterioró debido una sobredosis de cocaína, consumo de bebidas alcohólicas y alimentos fuera de su dieta permitida ante la cirrosis hepática que le fue diagnosticada.

Tras las declaraciones de Portillo, el actor Leonardo García emitió un comunicado en el que asegura que el deterioro en la salud de su padre se debe a que no tendría los cuidados pertinentes y la señaló como la responsable del distanciamiento entre ellos.

Motivo por el que el protagonista de “Pedro Navajas” rompió el silencio y envió un polémico mensaje con el que pone fin a toda relación con su hijo y le pide que se aleje de él.

“Para el cretino de mi hijo Leonardo. Él es el que nunca ha ayudado en nada a esta casa, lo único a lo que ha venido es a estar de gorrón. No ha pagado la comida de nadie jamás, entonces Leonardo ya cállate la boca deja de hablar y mentiras, ni has ayudado en nada a nadie, todo el mundo ha ayudado más que tú. El hijo de Margarita, Andrecito, y Margarita me han cuidado y yo no sé. Un consejo, deja de molestar, no te metas con mi familia”.

ANDRÉS GARCÍA