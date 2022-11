Leonardo García estalla contra la esposa de su padre, Andrés García: “Daña su integridad”

La salud del actor Andrés García ha generado gran preocupación y desató una intensa pelea entre su familia, pues su hijo, el actor Leonardo García, estalló contra la esposa de su padre, Margarita Portillo, y la culpó del distanciamiento que existe entre ellos al impedirles cualquier tipo de comunicación y no permitirles el acceso a su casa de Acapulco donde pasa sus días tras su retiro de los escenarios.

Esto después de que la semana, el dominicano fuera hospitalizado de emergencia debido a complicaciones por la cirrosis hepática que tiene. Margarita Portillo informó en entrevista para “De primera mano” que encontró al actor tirado en su casa y fue atendido por una sobredosis de cocaína, además de que habría consumido bebidas alcohólicas y alimentos que afectan más su salud.

Al respecto, Leonardo García señaló que Portillo no vive con su papá como ella lo ha dado a conocer en más de una ocasión y el deterioro en su estado de salud se debe a “un descuido humano”.

View this post on Instagram

Además, lamentó la manera en que lo expone a través de sus declaraciones en las que da detalles sobre las enfermedades que lo aquejan, por lo que cuestionó el “interés personal o económico” que tenga para alejar al actor de su familia.

“Desde hace ya mucho tiempo me encuentro sumamente preocupado y angustiado por su estado de salud real porque, desafortunadamente, la persona que en ocasiones lo atiende. No nos comparte la información completa ni los cuidados que está recibiendo y cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo. La única información que obtenemos es la que esta persona hace pública en medios de comunicación exponiéndolo de manera dolorosa dañando su integridad, imagen y eso como familia nos duele y lastima”

COMUNICADO LEONARDO GARCÍA