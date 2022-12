Andrés García señala a su hijo Leonardo de querer su herencia: “No me dejan ni morir en paz”

Andrés García pidió a sus hijos dejarlo “morir en paz”, pues mientras él sigue luchando contra sus problemas de salud, la guerra de declaraciones entre los miembros de su familia parece no tener fin, es por ello que el actor habló una vez más desde su cama, y con algunas dificultades, aclaró que su esposa e hijastro has sido señalados injustamente, ya que es Leonardo García, su hijo biológico, quien pretende quedarse con su herencia.

La salud del actor Andrés García continúa causando preocupación entre sus fanáticos, pero ante la serie de especulaciones en torno a Margarita Portillo, el protagonista de la cinta “Chanoc” compartió un nuevo video en su canal de YouTube para negar que su esposa e hijastro lo hayan despojado de fuertes cantidades de dinero como se mencionó hace unos días en la revista mexicana TVNotas.

Al respecto, el histrión de 81 años señaló que se trata de “otro chisme” creado para perjudicar a Margarita Portillo y su hijo Andrés López Portillo, quien no ha hecho más que ayudarlo, incluso cuando ha necesitado dinero.

“Nunca ha necesitado ni robarse cheques o tomar dinero sin permiso, son envidias de mis otros hijos así es que a estos cretinos no le hagan caso“, mencionó con algunas dificultades.

Asimismo pidió a sus hijos respetarlo ahora que se encuentra enfermo, destacando que no tienen por qué opinar de su vida.

“Esa gente no tiene ninguna credibilidad, si yo ando muy enfermo no me dejan ni morir en paz. Todo porque quieren quedarse con mi herencia, pero no les va a tocar nada de herencia”.

Andrés García