Andrés García señala a su exesposa Sandra Vale como proveedora de drogas para sus hijos

En las últimas semanas, el deterioro en la salud del actor Andrés García es evidente y mediante algunas imágenes difundidas en redes sociales se aprecian los efectos de una voraz cirrosis hepática combinada con otras enfermedades que literalmente lo tienen recostado sin que se pueda hacer gran cosa para ayudarlo.

Sin embargo, desde su lecho de agonía, el dominicano de 81 años permitió que alguien le grabara un mensaje de cinco minutos en video donde se le aprecia muy cansando.

Con la voz ya demasiado apagada, exige respetar su voluntad de repartir sus bienes a quien él considere pertinente para así morir en paz.

“Quiero aclarar que hay una serie de cheques publicados con mala intensión y le están echando la culpa a Andrés López Portillo, pero él ni su madre nunca han tomado ni un centavo sin mi permiso, ni mediante cheques ni en efectivo. Lo que yo haga con mi dinero es cosa mía, a nadie le importa”, indicó.

Asimismo, el protagonista de más de 70 películas filmadas desde 1967 hasta 2002, descartó que su familia actual lo tenga sometido bajo el influjo de las drogas. No obstante, responsabilizó a su exmujer Sandra Vale de proporcionarles drogas a los hijos que ambos procrearon cuando se llevaban bien.

“Están sacando una serie de chismes para perjudicar a mi familia actual. Soy un hombre que siempre he hablado con la verdad, a mi nadie me tiene que proporcionar droga y Andrés López Portillo mucho menos, pues él no anda en eso. Las drogas se las proporciona a sus propios hijos, Sandy, su mamá. Esa es la verdad y no hay más vuelta que darle“, enfatizó.

Finalmente, Andrés García dejó en claro que, por tratar de perjudicar a las personas que actualmente lo cuidan, a su hijo Andrés no le dejará un solo centavo de la herencia que pelea tanto.

“Leonardo y otros hijos que andan por ahí quieren quedarse con la herencia, pero les va a tocar pura mad%& de herencia”, concluyó.

De acuerdo con el sitio celebrity net worth se estima que la disputa entre los hijos de Andrés García y Margarita Portillo, la cuarta pareja del actor, es por cerca de $10 millones de dólares, en su mayoría invertidos en terrenos e inmuebles.

