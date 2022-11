Esposa de Andrés García responde a quienes la acusan de “secuestrar” al actor

Margarita Portillo, esposa del actor Andrés García, ya no está dispuesta a quedarse callada ante los señalamientos y críticas de los que ha sido blanco tras darse a conocer el delicado estado de salud del actor. ¿Qué dijo para defenderse? Aquí te contamos los detalles.

Desde hace varias semanas, Portillo se ha visto expuesta a comentarios con respecto a la situación actual la esposa del galán de cine mexicano; sin embargo; la estocada final fueron las recientes acusaciones que Leonardo García emitió en su contra, señalándola de tener “secuestrado” a su padre.

No pasó mucho tiempo antes de que Margarita Portillo saliera a hablar al respecto, sin mencionar el nombre de su hijastro: “Aparte de lo que he estado sufriendo y haciendo, hay personas, esas personas que Andrés no debería haber tenido cerca, empiezan a crear una serie de especulaciones”.

Asimismo, sentenció que los insultos no han sido los únicos mensajes que ha recibido: “Hasta la semana pasada yo estaba amenazada de muerte y una persona había dicho que le había dado las placas de mi camioneta a quién sabe quién o que si yo lo tenía secuestrado o que si yo no lo dejaba hablar”, añadió.

Para probar su punto, la esposa de Andrés García hizo una invitación a todos aquellos familiares y amigos del actor a contactarlo vía telefónica o visitarlo, ya que las puertas de su hogar “siempre están abiertas”.

En cuanto a la serie de fotografías que fueron filtradas hace algunos días, donde se aprecia al actor desde una ambulancia y con el soporte de oxígeno, Margarita contó que no fue ella quien las compartió, sino alguien del personal de servicio médico.

“Las fotografías que salieron en la ambulancia las filtró alguien relacionada con la Cruz Roja, una persona muy conocida de aquí, que se las enviaron y tuvo a bien compartirlas, y esas imágenes fueron filtradas”, finalizó.

