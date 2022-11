VIDEO: Esposa de Andrés García rompe en llanto al hablar del estado de salud del actor

El estado de salud del actor Andrés García sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo ahora que su esposa salió a hablar frente a las cámaras sobre la verdadera situación que este enfrenta, ¡y hasta terminó rompiendo en llanto! Sigue leyendo para enterarte de los detalles.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Margarita Portillo no pudo contener sus lágrimas tras confesar que el famoso tuvo una complicación en su salud debido a una sobredosis por cocaína.

Con lágrimas en los ojos, la compañera de vida del histrión relató que como resultado de dicha sobredosis su estado de salud “es delicado, no puede prescindir de su tanque de oxígeno es lo que me preocupa, y luego que es tan necio”.

Incluso, destacó que antes de llegar a una conclusión sobre el causante de su complicación, vivieron un caótico episodio en el hospital al que García fue trasladado: “Tuvieron que inhabilitar el elevador del piso donde estaba Andrés y lo sometieron en una silla”.

¿Cómo se enteraron de la sobredosis de Andrés García?

De acuerdo con la esposa de Andrés García, el actor habría presentado complicaciones que lo llevaron a ser revisado por un médico internista. Tras realizarse un examen toxicológico dio a conocer que dio positivo a cocaína.

“El doctor me dijo: ‘Por el cuadro de sobredosis, las horas más difíciles son las 72 primeras horas, aconsejo que se quede en el hospital’. Como que se me cayó el alma a los pies y me va cayendo el veinte… Mando a hacer un examen antidoping y sí salió positivo a cocaína”, indicó.

La noticia conmocionó al entrevistador Gustavo Adolfo Infante, quien no tardó en cuestionarla sobre la procedencia de dicha sustancia. Al respecto, Portillo decidió guardarse la identidad de la persona, no sin antes asegurar que sabe perfectamente de quién se trata.

“Esas personas saben que yo sé, pero no lo voy a mencionar. Lo sé, Andrés es un adulto y si se lo llevan es porque Andrés lo solicita…porque ya una de esas personas ya se lo había mega sentenciado porque por la cirrosis está como está”, finalizó la esposa de Andrés García.

