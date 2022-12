Andrés García le exige a su hijo Leonardo que no se meta en sus negocios: “Hago lo que me da la gana”

Desde la cama y todavía con algunas dificultades para hablar, Andrés García confirmó que le regaló una de sus propiedades al hijo de Margarita Portillo, y una vez más arremetió en contra de su hijo Leonardo, a quien exigió no meterse en sus negocios.

En los últimos meses el protagonista de películas como “Chanoc” y “Pedro Navaja” ha acaparado los titulares debido a su estado de salud, así como los recientes comentarios de su hijo Leonardo en los que señaló a Margarita Portillo de ser la causante del deterioro el actor y hacer uso indebido de sus bienes.

Al respecto, el ex galán de cine, teatro y televisión concedió una entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, en donde una vez más arremetió en contra de su hijo Leonardo, y con el estilo que lo caracteriza, le exigió no meterse en la venta de sus propiedades.

“En primer lugar mi castillo, mis terrenos mis propiedades, Leonardo es un pe$%#* que no tiene por qué meterse en mis negocios, ni hablar ni a comentar para hacerse publicidad”, expresó y molesto le sugirió que “aprenda a actuar mejor”.

El histrión de 81 años fue contundente al responder que él puede hacer lo que desea con su dinero, por lo que no tiene que darle explicaciones a nadie y mucho menos a su hijo.

“De lo de mis terrenos hago lo que me da la gana, yo compro lo que me da la gana y no tengo porque darle explicación de ningún pen$%& como Leonardo”, añadió.

Andrés García aclaró que él le regaló una de sus propiedades al hijo de Margarita Portillo, y no se la robó como aseguró Leonardo García, por lo que le aconsejó no vuelva a meterse con él.

“Yo efectivamente le regale un rancho Andresito López Portillo porque se lo merece porque es el único que me ayudado, el único. Leonardo no ha hecho más que hacerse publicidad. Le aconsejo que no se meta conmigo porque yo sé muchas cosas de todos ellos inclusive de Leonardo“, se escucha decir.

Finalmente, el actor que participó en telenovelas como ‘Mujeres engañadas’, ‘El privilegio de amar’ y ‘Con toda el alma’, destacó que la única persona que ha estado a su lado es su esposa, Margarita Portillo, pues sus hijos solo se acercan cuando piensan que se va a morir.

“Margarita ha estado siempre conmigo, es la que me ha cuidado y me sigue cuidando. Ellos han aparecido creo que dos veces en 10 años cuando creyeron que me iba a morir, pienso que para ver si les tocaba algo”, puntualizó.

