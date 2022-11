Leonardo García quería llevar a su padre, Andrés García, a un asilo; revela Margarita Portillo

El drama que se vive al interior de la familia de Andrés García continúa, y ahora fue Margarita Portillo quien una vez más se defendió de las acusaciones de Leonardo, hijo del actor, quien a través de un comunicado la señaló de tener intereses económicos.

Fue durante una entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’, donde Margarita Portillo aclaró que la salud del histrión de 81 años nada tiene que ver con ella o su hijo, tal como lo destapó Leonardo García en el comunicado que publicó recientemente, en el que también aseguró que pretenden alejarlo de sus seres queridos.

“Lo único que puedo pensar es que está pensando que su papá se va a ir prontamente, cosa que es lo que yo estoy tratando de evitar cuidándolo, y para fortuna de muchos y mala suerte de pocos, su papá ha ido mejorando. Andrés está mucho mejor hoy“, comentó.

Explicó que el protagonista de la película “Chanoc” decidió hacer el video en el que responde a su hijo porque sigue teniendo el mismo carácter y, aún en sus momentos más graves, no quiso quedarse con las ganas de expresar lo que piensa.

Reiteró que Leonardo García nunca ha cuidado a su padre, y aunque sí lo llegó a visitar tal como lo presumió en una serie de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, esto no quiere decir que sepa los cuidados que el actor requiere entre los que se encuentran acompañarlo día y noche, proveerle sus medicamentos o llevarlo al médico.

Según explicó Portillo, Leonardo García propuso llevar al actor a un asilo, a lo cual ella se negó rotundamente.

“Lo que proponía Leonardo era internar a su papá como en un asilo y entonces lo mandé al carajo, le dije: ‘Olvídalo, yo voy a cuidar a tu papá, eso no va a suceder'”. Margarita Portillo

Asimismo, sentenció que al igual que ella, la hermana de Andrés García le han sugerido que visite continuamente a su papá, pero su respuesta fue negativa.

“Rosita tiene un texto en donde le escribe por WhatsApp (a Leonardo) que venga a ver a su papá, que se ocupe y la respuesta fue que por qué él y por qué no le hablaban a su hermano. Andrés sabe perfectamente que Andresito por sus cuestiones de vida y trabajo le es muy difícil, no puede dejar de trabajar para venir a México y él lo sabe”, se escucha decir a Margarita Portillo. View this post on Instagram A post shared by Venga la Alegría (@vengalaalegria)

También te puede interesar:

–Leonardo García desmiente a su padre, Andrés García, y comparte fotos de sus convivencias en Acapulco

–¡No pudo más! Roberto Palazuelos estalla contra la esposa de Andrés García: “Sólo le importa el dinero”

–Leonardo García estalla contra la esposa de su padre, Andrés García: “Daña su integridad”