Andrés García reaparece y con la voz deteriorada revela detalles de su salud: “Me molesta mucho no poder hablar”

El actor Adnrés García reapareció ante las cámaras de televisión para compartir nuevos detalles sobre su estado de salud y la polémica que se generó hace unos días por las declaraciones de su hijo Leonardo, por lo que aseguró no le permitirá a nadie que hable mal de Margarita Portillo.

Con un poco de dificultades para hablar debido a que aún tiene la garganta afectada por la neumonía que padece, el actor de 81 años concedió una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, en donde reveló cómo se siente tras haber sufrido una nueva crisis de salud por la que incluso tuvo que acudir al hospital de emergencia.

“No muy cómodo (se siente) porque la voz se me echó a perder por tomar agua fría el otro día y me dio una neumonía, entonces la voz la tengo así como ves, pero hacemos lo que se pueda”, mencionó.

Durante la videollamada, confirmó que se encuentra al cuidado de Margarita Portillo en su casa de Acapulco, Guerrero, e incluso, bromeó asegurando que le hace caso en todo lo que le dice porque no le queda de otra y “es la domadora”.

Asimismo, reveló que ya se siente mejor de salud, aunque lo único que le molesta es no poder hablar bien.

“Yo quisiera creer que estoy mejor día con día, me molesta mucho no poder hablar”. Andrés García

Al ser cuestionado sobre la recaída que tuvo debido al consumo de sustancias ilícitas el histrión explicó que no recuerda qué sucedió, pues únicamente tiene presente cuando lo encontraron en su casa de la playa.

“Mira, yo ni me acuerdo… lo que yo recuerdo, solo sé que de repente ya desperté y estaba yo tirado en el patio de mi casa en la playa, eso es lo que yo recuerdo”, respondió.

En cuanto a las acusaciones que lanzó hace unos días su hijo Leonardo en contra de Margarita Portillo, el protagonista de “Chanoc” explicó que no se trata de entrar en conflicto, pues lo único que pide es que no hablen mal de su esposa.

“Eso no es cuestión de guerra, eso es cuestión que él no puede hablar mal de mi mujer, a nadie le puedo permitir que hable mal de mi mujer, y más injustamente y no siendo verdad”, añadió.

Tras mencionar que tiene 20 años de casado con Margarita Portillo, también se refirió a ella como su “ángel”, demostrando una vez más que está dispuesto a defenderla de las acusaciones.

