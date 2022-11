Andrés García arremete otra vez en contra de su hijo Leonardo y lo llama “retrasado mental”

Pese a que continúa en cama y con problemas de salud derivados de una doble pulmonía que sufrió, Andrés García arremetió una vez más en contra de su hijo Leonardo, a quien llamó “retrasado mental” tras los comentarios que hizo acerca de Margarita Portillo.

Desde hace unas semanas la salud del actor de 81 años ha causado preocupación entre sus fanáticos, pues además de revelar que padece cirrosis, hace unos días se dio a conocer que presentó una nueva recaída a consecuencia del consumo de sustancias ilícitas.

Es así como el protagonista de cintas como “Chanoc” y “Pedro Navaja” concedió una entrevista para el programa ‘Hoy’, donde una vez más confesó que ha presentado algunas mejorías en su salud, por lo que no dudó en agradecer a su público por las muestras de cariño que continuamente le hacen llegar y su oraciones.

“Poquito a poco me voy recuperando. Les agradezco mucho sus oraciones, espero que funcionen y les deseo mayor felicidad para todo el mundo”, expresó.

Desde su cama y con ayuda respiratoria, comentó que todavía tiene algunos problemas debido a que su pulmón izquierdo está muy afectado, pues según le explicó un médico, tuvo una pulmonía doble.

Pero en los últimos días Andrés García no solo ha enfrentado sus malestares físicos, ya que también ha tenido que afrontar los recientes comentarios de su hijo Leonardo, a quien prefiere no mencionar pues asegura no sabe lo que dice.

“Mi hijo Leonardo es un retrasado mental, no sabe ni lo que dice. No tiene caso ni hablar de él es un pobre retrasado mental”. Andrés García

Y confesó que le molestan los malos comentarios en contra de Margarita Portillo así como de su hijo Andrés, quien asegura, es el único que le ha ayudado: “Conozco a mis hijos y dicen pura pen#$%”, puntualizó.

Por su parte, la esposa del actor cree que el comunicado publicado por Leonardo García podría deberse a que pensó que su padre estaba a punto de morir.

“No sé si habrá sido cuestionado por no venir a ver a su papá o porque pensaba que se moría en un día y estaba preparándose para hacer una jugarreta en contra mía y de mi hijo para cuando su padre no esté, pero su papá está mejorando”, expresó Margarita Portillo.

