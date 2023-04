Amistad de Andrés García y Luis Miguel fue más allá de las novias que “intercambiaron”

Después que la salud de Andrés García empeorara, el actor había comenzado a revelar algunos detalles de su relación con Luis Miguel. Además de decir que se “intercambiaban” las novias, también dijo que el cantante siempre fue un hijo para él.

A pesar que es Roberto Palazuelos también uno de los hijos “apadrinados” por Andrés García fue Luis Miguel el que llegó a la vida del actor nacido en Santo Domingo desde que era un niño. Compartió mucho con su padre Luisito Rey y fue el que le tendió la mano a ellos cuando apenas “Mickey” comenzaba. Hasta llegó a cuestionar sobre la desaparición de la mamá de “El Sol de México”.

De hecho, en algún momento Andrés García llegó a reprochar un trato que por parte de Luis Miguel: “Yo quiero que a Luis Miguel le vaya bien. Lo he querido mucho toda mi vida. É hal agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo. Que me mande a hablar a mí por un tercero por teléfono: –No ca*** yo soy Andrés García y fui famoso antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí-“, dijo en su momento al programa de televisión “Ventaneando”.

Además recordemos que Andrés García en puntuales oportunidades habló de lo cercano que era a la familia de Luis Miguel. Mientras uno cantanba, el otro recitaba poesía y ahí estaba Marcela Basteri. El actor también llegó a confesar que el intérprete de “Cuando Calienta el Sol” y “La Inolvidable” en algún punto le preguntó si era su padre.

Así como también dejó sin palabras a muchos al declarar que sabía el lugar exacto donde estuvo la madre de Luis Miguel. En la entrevista con Yordi Rosado dijo que sí sabía pero que por no ocasionarle dolor al cantante no hablaría de eso.

En las últimas de vida de Andrés García el actor confesó que no se había contactado con Luis Miguel pero que no se lo reprochaba: “Io lo entiendo porque ‘Mickey’ se ha hecho un actor muy famoso en el mundo entero y pues cuando uno se hace muy famoso no tiene tiempo de nada, aunque parezca increíble. A mí me tocó también en las épocas que podía trabajar más, no paraba de trabajar como está Mickey ahora, siempre está trabajando”.

Andrés García falleció el día de ayer 4 de abril en horas de la tarde en la casa de su esposa Margarita Portillo en Acapulco. En los últimos días recibió una transfusión de sangre y la extremaunción. Su cuerpo será velado ahí y luego cremado para esparcir sus cenizas en la playa que da para la mansión del actor. View this post on Instagram A post shared by Andrés García (@andresgarciatvoficial)

