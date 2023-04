Conoce la mansión de Acapulco donde serán esparcidas las cenizas de Andrés García

El día menos deseado finalmente llegó y hoy el gran actor Andrés García ya se encuentra en el paraíso tras haber fallecido a los 81 años.

La muerte del primer actor se produjo en la casa de Margarita Portillo, su viuda, quien se hizo cargo de él y de su salud durante sus últimos meses de vida, pues no llevaba la mejor de las relaciones con Andrea, Andrés y Leonardo, sus tres hijos.

Aunque el protagonista de la telenovela ‘Mujeres Engañadas’ murió y será velado en el hogar de Margarita, sus cenizas serán llevadas a El Paraíso, la mansión que él tenía a orillas del mar y donde deseaba que sus cenizas fueran esparcidas.

¿Cómo es la casa donde serán esparcidas sus cenizas?

La residencia, cuyo valor rondaría los $5,000,000 de dólares, fue construida en tres pisos y destaca por su fachada en tonos naranja.

Ese inmueble era tan especial para él que, incluso, añoraba que sus cenizas sean esparcidas en su playa privada, tal y como sucedió con las de sus padres.

Aunque su vivienda cuenta con una ubicación privilegiada, el estar tan cerca del océano le ocasionó más de un dolor de cabeza, tal y como sucedió en el año de 2015, cuando el fenómeno de mar de fondo desapareció su playa y dañó parte de su exclusiva mansión.

La piscina, estilo resort, era, sin lugar a dudas, uno de sus sitios favoritos, pues no solo recurría a ella para sus terapias, sino que también para refrescarse cuando el clima así lo ameritaba.

Junto a la piscina tenía unas acogedoras hamacas y una zona de bar, en donde solía pasar demasiado tiempo en compañía de sus distinguidos invitados.

También tenía una muy linda palapa, en la que gozaba de una mesa de exterior con cómodas sillas y de una envidiable vista del panorama.

¿Quién se quedará con ‘El Paraíso’?

Esta respuesta está en el aire, pues el actor tenía la idea de desprenderse de ella para sanar sus finanzas, además de asegurar que ninguno de sus tres hijos tenía la necesidad económica para ser heredados por él.

“Mi Andresito tiene su vida en Miami y no viene a México, Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades y no necesita que yo le dé nada, al contrario, le cuesta trabajo cuidar las propiedades que él tiene. Yo quiero vender lo que me queda y ya”, compartió el protagonista de ‘Pedro Navajas’, en una entrevista que otorgó a ‘Ventaneando’.

