Karina Banda vuelve a Miami tras despedirse con mucha nostalgia de su casa en Argentina

La presentadora mexicana Karina Banda, de 34 años, vivió por algunos meses en Argentina, país al que se trasladó para trabajar en las grabaciones del reality show ‘El Hotel de los Famosos’, pero ya el pasado fin de semana llegó a su fin su aventura por suelo sudamericano y se trasladó de vuelta a Miami, donde se reencontró con Carlos Ponce, su gran amor.

Antes de tomar el vuelo de regreso a su país adoptivo, la nacida en Monterrey publicó una serie de videos en Instagram Stories, en los que mostró sus últimos instantes en la casa en la que vivió por un tiempo y de paso mostró a la mujer que hizo de su estancia lo más placentera posible.

“Yo elegí este lugar. Me gustó porque tiene mucha luz natural y, además, loe elegí también este es un Airbnb porque me gusta que tiene muchos espacios como sociales. No es que tenga muchos amigos aquí y que voy a invitar a muchas gente, pero me gusta sentirme en un lugar amplio”, dijo la conductora cuando le dio un tour a sus fans por el lugar.

Karina Banda empacó con la ayuda de una persona que se convirtió en su sombra en Argentina (Karina Banda/Instagram)

Cocina

La cocina es semicerrada y muy amplia. Está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable, con una televisión empotrada a la pared y una área de desayunador.

Desde la cocina se tiene acceso al cuarto de servicio y a una habitación que puede ser usada por los invitados o por los empleados domésticos.

Comedor

Su comedor está compuesto por una mesa rectangular de color blanco con capacidad para ocho sillas que combinan los tonos grises y negros, por un cuadro, por plantas y por una lámpara de techo de diseño muy original. Al igual ahí tiene un espejo con detalles en dorado y una especie de minibar.

Sala

La siguiente habitación que mostró fue la sala, la cual está conformada por un sofá modular de tono gris, por dos sillones individuales de tono oscuro, por dos taburetes, por una mesa de centro cuadrada, por una alfombra gris, por elegantes lámparas, por un cuadro, por plantas, por aire acondicionado, así como por una televisión colocada sobre un mueble blanco.

Recámara principal

La recámara principal está dotada de una cama grande con ropa de cama en tono gris oscuro, de una cabecera gris, de mesas laterales y de un cuadro con marco chocolate.

Al igual cuenta con aire acondicionado, con lámparas, con persianas black out, con una repisa, con una televisión empotrada a la pared, con plantas y con un amplísimo vestidor, el cual llama la atención por su isla central y por su zapatera.

Balcón

A continuación mostró las vistas que tiene desde su balcón, el cual es pequeño, pero goza del espacio suficiente para colocar algunos muebles de jardín.

Sigue leyendo:

Así es la exclusiva mansión de Miami a la que se mudó Shakira tras salir huyendo de Barcelona

Video: Samadhi Zendejas, actriz de Telemundo, presume emocionada su nueva y lujosa casa

Daniella Álvarez se olvida de Daniel Arenas en su cumpleaños; prefirió presumir su nueva cocina

Conoce la mansión de la que Andy Ruiz Jr. fue echado por su pareja tras supuesta infidelidad