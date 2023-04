Daniella Álvarez se olvida de Daniel Arenas en su cumpleaños; prefirió presumir su nueva cocina

La modelo colombiana Daniella Álvarez, de 34 años, dejó más que clara su postura sobre el estado en que se encuentra su relación con Daniel Arenas, con quien comenzó una relación a mediados del 2021 y de la cual ya solo quedarían recuerdos, tal y como lo adelantó Mandy Fridmann en su cuenta de Twitter.

Para todos los que me preguntan: Daniela Alvarez y Daniel Arenas 💔💔💔 — Mandy Fridmann (@mandyfridmann) March 26, 2023

La ruptura se hizo evidente durante el cumpleaños 44 del presentador de ‘Hoy Día’, pues la deidad no le dedicó ni un solo mensajito en sus redes sociales, prefiriendo, en su lugar, publicar un video en el que presumía cómo había quedado su cocina tras una reciente remodelación.

“Qué emoción poder estrenar mi cocina!! Estoy tan ilusionada de hacerles este recorrido para que vean de cerca cada detalle (…) Para mi es un sueño hecho realidad😍🙌🏼”, se lee en un fragmento de la descripción del video que publicó en Instagram.

En su material pudimos notar que la habitación es abierta, muy amplia, minimalista, sobria y elegante.

“Mis amores, quiero mostrarles mi cocina. Es una cocina muy especial porque, cuando entras a la casa, ves que está integrada con la sala y el comedor y, por eso, tenía que ser muy sobria, muy pura, muy elegante y muy minimalista”, se le oye decir al inicio de su video.

Está equipada con una alacena de color blanco e iluminada, con electrodomésticos de acero inoxidable, con una pintura suya y con una isla central de piedra sinterizada que funciona para preparar la comida, como cava y como desayunador.

Aunque Daniella se mostró muy emocionada con el nuevo look de esa habitación, sus fans no dejaron de lado que no felicitó a Daniel Arenas por su más reciente aniversario y así se lo hicieron saber en la zona de comentarios del video.

“Danielita para q una cocina tan grande y lujosa sino tienes con quien disfrutarla, los que leen mi mensaje estarán de acuerdo conmigo”, “Mi reina, ¿dónde está Daniel? Él te ama . No dejes que ese amor bonito se deteriore. Son linda pareja. Puro amor verdadero ♥️♥️♥️”, “Ajá bella, pero y Daniel ni siquiera lo felicitaste en su cumpleaños”, “Yo quiero que recuperes a Daniel,encontrar hombres sinceros pacientes y comprensivos cómo el no te será muy fácil”, son solo algunos comentarios que le dejaron.

Sigue leyendo:

Conoce la mansión de la que Andy Ruiz Jr. fue echado por su pareja tras supuesta infidelidad

Así es el ‘humilde’ apartamento donde vivirá Osmel Sousa tras salir de ‘La Casa de los Famosos’

Así es la mansión que compró el ganador del premio de los $426,000,000 de dólares en el Mega Millions

Conoce la hermosa mansión de Malibú que Avril Lavigne vende por $12,000,000 de dólares