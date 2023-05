Aracely Arámbula sorprende al revelar el apodo con el que se refiere a Luis Miguel | VIDEO

Aracely Arámbula se ha caracterizado por mantener los detalles de su vida privada fuera del ojo público, especialmente cuando se trata de sus hijos y ex pareja, el cantante Luis Miguel. Por esta razón, sus fanáticos se quedaron con la boca abierta luego de que se refirió a él con un inesperado apodo que demostró que su relación con el famoso está muy lejos de ser cordial. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Fue hace apenas unos días que la protagonista de “La Doña” fue captada en una conferencia del motivador personal Jorge Lozano. Dicha ponencia llevaba como título “Estado civil: Ingobernable”, donde busca empoderar a las mujeres en sus relaciones sentimentales.

Y todo parece indicar que esta temática resonó ante Arámbula, quien no tardó en recurrir a sus redes sociales para compartir su emoción tras haber acudido a dicho evento acompañada de su amiga Michelle Vieth.

Sin embargo, hubo un clip que no tardó en hacerse viral en Instagram donde se aprecia a la actriz de “La madrastra” mientras saluda a la audiencia conformada únicamente por mujeres y les expresa un mensaje que dio mucho de qué hablar.

“Mamacitas, si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”, dijo la actriz de 48 años, provocando la risa y los aplausos del público al darse cuenta que el apodo está dirigido para el padre de sus hijos, Luis Miguel.

Cabe recalcar que estas no son las únicas declaraciones que la denominada ‘Chule’ ha hecho con respecto a su ex pareja, pues recientemente se le fue a la yugular por no ejercer sus obligaciones como padre.

“Fíjate que no, no lo llamo el papá… Tiene mucho padre, con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos, mis hijos están felices, están en una familia muy unida, una familia muy divina, que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor, que la verdad no extrañamos nada”, declaró Aracely Arámbula en un reciente encuentro con la prensa.

