Burro Van Rankin denuncia furioso su despido del show “Miembros al Aire” | VIDEO

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin vuelve a estar en el centro de la polémica debido a su inesperada salida de la emisión nocturna de ‘Miembros del aire’, una emisión en la que tenía 14 años siendo conductor. Y como no quedó satisfecho por la forma en que salió, el conductor haz público cómo fue que sucedieron las cosas.

“Mañana haré un live en el que hablaré de mi calidad de Miembros al aire, explicar el por qué, el cómo o la decisión y la forma en que se hicieron las cosas que se me hace (que fueron) un poquito desagradables. Me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación después de 14 años”

BURRO VAN RANKIN