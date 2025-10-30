Gustavo Adordo Infante tilda a Emiliano Aguilar de “fracasado” por sus constantes quejas

Gustavo Adolfo Infante tuvo la oportunidad de hablar de Emiliano Aguilar y no la desaprovechó. En su programa de YouTube, lanzó fuertes críticas hacia el hijo mayor de Pepe Aguilar, esto después de que el rapero haya emitido múltiples comentarios en contra de su familia.

Infante no dudó en expresar su descontento con las actitudes de Emiliano hacia los medios de comunicación, su padre y otras personas. Durante su transmisión en vivo, el comunicador fue contundente al señalar que el rapero “se sienta a decir majaderías y culpar a la gente de sus majaderías”.

Además, añadió: “No creo que llegue a algún lado culpando a todos e insultando a medio mundo”.

El periodista argumentó que Emiliano Aguilar, quien ha sido criticado por su familia paterna por supuestos intentos de sabotear su carrera musical, debería enfocarse en asumir sus responsabilidades como adulto y trabajar para mejorar en su música, en lugar de culpar a los demás por sus problemas.

Estos comentarios de Infante podrían abrir la puerta a un nuevo conflicto, dado que Emiliano Aguilar suele responder de manera contundente cuando se siente ofendido.

Emiliano culpa a su papá “por sabotaje” en Billboard

En el más reciente episodio de Emiliano Aguilar en contra de su papá, el rapero expresó que Pepe Aguilar fue el responsable del “sabotaje” que recibió en los Premios Billboard de la Música Latina.

En un video que subió a todas sus plataformas sociales, Emiliano afirmó que cuando llegó a los premios no tenían ningún lugar para él y se sintió humillado. Después relató que, según sus propias fuentes, esto sería responsabilidad de su padre en un intento de sabotear su carrera musical.

“La persona que me hizo pasar ese desagradable momento en los Billboard fuiste tú, papá. Fue tu culpa que todos me trataran así. Eres un culer*”, expresó en el material audiovisual.

