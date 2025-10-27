Emiliano Aguilar culpa a su padre por la “humillación” que vivió en los Premios Billboard

Otra vez, Emiliano Aguilar usó sus redes sociales para “exponer” un nuevo problema familia con su papá, el cantante Pepe Aguilar. Esta vez, el rapero afirmó que fue víctima de “maltrato” durante su aparición en los Premios Billboard de la Música Latina y aseguró que todo fue culpa del intérprete de ‘Perdóname’

Emiliano afirmó que quería asistir al evento con la expectativa de impulsar su carrera, sumado al hecho de que se alegró de tener un supuesto asiento designado, todo esto lo contó en una entrevista con Javier Ceriani. Sin embargo, cuando llegó al evento se topó con otra realidad.

“Me dijeron que iba a sentar en un lugar y me mandaron hasta la quinta chingda. Ni me tenían mi lugar, ni tenían mi nombre“, expresó en un video en su Instagram.

Llegó a afirmar que lo dejaron sentado en las escaleras, un acto que calificó como humillante, y culminó sus declaraciones iniciales sentenciando: “con todo respeto chingun a su madre a todos los pinches Billboard”.

La polémica escaló a un nivel superior cuando Emiliano publicó un segundo video. En él, señaló directamente a Pepe Aguilar como el responsable de orquestar la supuesta humillación.

“La persona que me hizo pasar ese desagradable momento en los Billboard fuiste tú, papá. Fue tu culpa que todos me trataran así. Eres un culero”, acusó el rapero.

Una relación distante

Emiliano no solo responsabilizó a su padre, con quien mantiene una relación distante desde hace años, sino que también involucró a una mujer identificada como ‘La Loba’, a quien señaló como partícipe en el supuesto complot para perjudicarlo durante la ceremonia, afirmando poseer información que demostraría esta intervención.

Hasta el momento, Pepe Aguilar se ha mantenido en silencio y no ha emitido ninguna respuesta pública a las graves acusaciones de su hijo.

La situación avivó el conflicto público que desde hace tiempo enfrenta a Emiliano con el resto de la dinastía Aguilar.

