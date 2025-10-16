Gustavo Adolfo Infante carga contra Cazzu tras su petición de "basta de odio" en redes.

Después de que Cazzu hiciera un llamado al amor y dejar el odio en redes sociales, el periodista Gustavo Adolfo Infante no perdió la oportunidad de criticarla, pues la acusa de haber sembrado la polémica que ahora la afecta.

La petición de Cazzu se dio durante uno de sus conciertos previos a su llegada a México. Ante miles de asistentes, la intérprete de trap, conocida como ‘La Jefa’, pidió detener los ataques y el bullying en plataformas digitales.

“Como La Jefa de toda esta situación les quiero pedir menos odio: basta, basta de odio, basta de bardearse las redes, por la razón que sea basta, amor, todo amor, somos amor y este mundo necesita más amor y más canciones como esta” Cazzu

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante?

Sin embargo, lejos de ser recibido de manera unánime, el mensaje fue rápidamente contestado por el conductor Gustavo Adolfo Infante. En su programa De Primera Mano, el periodista arremetió contra la cantante, argumentando que ella fue quien originó el ambiente de críticas en su contra.

Infante se refirió a una supuesta canción lanzada por Cazzu que, según él, estaba dirigida a la también cantante Ángela Aguilar, actual pareja de Christian Nodal, ex de Cazzu.

“Cazzu, les quiero decir que ahora sí ya pide respeto. Ella sacó una canción para atacar a Ángela y ahora sí que no haya hate (…) si ella lo propició con su canción, si no lo hubiera propiciado, pues no le estarían atacando de esa manera como la atacan”, sentenció el comunicador. Y agregó de manera contundente: “Como ya le llegó el agua a los aparejos, entonces ahora sí”.

Aunque Cazzu nunca confirmó que la canción en cuestión esté dedicada a Ángela Aguilar, la especulación en redes sociales es suficiente para mantener viva la controversia. Seguidores de ambos artistas han identificado versos que podrían interpretarse como indirectas, avivando la rivalidad en el ámbito público.

La reacción del periodista generó un debate en línea, dividiendo a los usuarios. Mientras algunos defienden a Cazzu y su mensaje de paz, otros coinciden con Infante, señalando que los artistas deben asumir las consecuencias de sus actos cuando lanzan temas o declaraciones consideradas polémicas.

Lo cierto es que Cazzu en ‘Latinaje’ hizo un viaje por diferentes géneros musicales y, sin duda, es uno de sus álbumes más personales y que demuestra su gran talento vocal.

