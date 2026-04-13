Christian Nodal reveló que pospuso su boda religiosa con Ángela Aguilar

La que prometía ser la boda del año en el mundo del espectáculo dio un giro inesperado. Christian Nodal confirmó recientemente que él y su esposa, Ángela Aguilar, decidieron posponer su ceremonia religiosa, la cual estaba prevista para celebrarse el próximo mes de mayo en el estado de Zacatecas, México.

Durante una charla con el programa El Show de Enrique Santos, Nodal se sinceró sobre los motivos que llevaron a la pareja a tomar esta difícil decisión.

Según explicó el intérprete de “Adiós Amor”, el clima de inseguridad y violencia que afecta actualmente a la región de Zacatecas —donde se encuentra el rancho familiar de los Aguilar, “El Soyate”— ha sido el factor determinante para priorizar la seguridad de sus familias y amigos.

Nodal relató, manteniendo una actitud resiliente pero seria, que incluso llegaron a vivir momentos de tensión de manera cercana.

“Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota (algo) en el carro”, comentó el cantante, refiriéndose a incidentes de violencia recientes en la zona. “Es una situación grave. Me estoy riendo porque sabes cómo somos los mexicanos, tratamos de tomarlo de la mejor manera, pero el tema es delicado”, añadió.

Al ser cuestionado sobre cuándo podría retomarse el plan, el sonorense fue claro al señalar que no hay un día marcado en el calendario.

“Realmente hasta que la situación mejore en México vamos a hacerlo”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de que el evento se mueva a finales de este año o incluso hasta 2027.

A pesar de la pausa en los preparativos nupciales, Nodal aprovechó para dedicar palabras de admiración a Ángela, describiéndola como su “ángel” y el apoyo más grande en su vida.

La pareja, que contrajo matrimonio civil en julio de 2024, continuará enfocada en sus respectivas carreras musicales mientras esperan el momento adecuado para recibir la bendición religiosa.

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