Así fue la escapada romántica de Nodal y Ángela Aguilar a República Dominicana

Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a encender las redes sociales, pero esta vez lejos de los escenarios. La pareja decidió hacer una pausa en sus apretadas agendas para disfrutar de una lujosa escapada romántica en la República Dominicana, eligiendo la exclusividad de Altos de Chavón, en La Romana, como su refugio de amor durante estas vacaciones de Semana Santa.

A través de sus redes sociales y canales de difusión, la pareja compartió destellos de su intimidad, mostrando una faceta relajada y profundamente cómplice.

En una de las postales más comentadas, se ve a la intérprete de “Mis Amigas las Flores” caminando descalza sobre el césped junto a Nodal, disfrutando de la naturaleza que ofrece la isla.

El viaje no solo destacó por el romance, sino también por el estilo impecable de Ángela. En una de las imágenes compartidas antes de abordar un jet privado, la cantante lució un conjunto de pantalón y blusa estampados en tonos verde y amarillo, complementado con un exclusivo bolso vintage de Chanel en color “amarillo mantequilla”.

Por su parte, el sonorense optó por un look sobrio totalmente negro, manteniendo ese aire místico que lo caracteriza.

Este viaje llega en un momento especial para los artistas, quienes están a pocos meses de celebrar su segundo aniversario de boda civil en julio. Además, se cree que este 2026 podría ser el año en que finalmente celebren su gran boda religiosa.

Tras días de sol y tranquilidad, Nodal se prepara para retomar su gira, teniendo como próxima parada un esperado concierto en la misma isla, donde sus seguidores dominicanos lo aguardan con entusiasmo.

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