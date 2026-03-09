“Orgullosa de mis dos hombres”: Ángela Aguilar sobre la nueva canción de Nodal y Pepe Aguilar

En medio de una etapa marcada por intensos cambios personales y polémicas mediáticas, la dinastía Aguilar vuelve a demostrar su unidad profesional. Ángela Aguilar expresó su emoción y orgullo tras el estreno de “Incompatibles“, la nueva canción de su esposo, Christian Nodal, la cual fue producida por su padre, Pepe Aguilar.

A través de su canal de difusión oficial en WhatsApp, la intérprete de “Qué Agonía” compartió el videoclip del tema acompañado de un mensaje cargado de afecto: “Amé esta canción que sacó mi esposo, muy orgullosa de mis dos hombres. Vayan a escuchar ‘Incompatibles’”.

Ángela detalló que la iniciativa de trabajar juntos nació del propio Nodal: “Digo ‘mis dos hombres’ porque Christian le pidió a mi papá que colaborara en la canción como productor. Qué ‘cute’ fue verlos trabajar juntos”.

Colaboración estratégica

El sencillo “Incompatibles” marca un giro de estilo para el sonorense, mezclando el sonido tradicional del regional mexicano con matices de balada pop. La letra, que aborda la resignación ante una ruptura inevitable, generó conversación en redes sociales no solo por su mensaje, sino por la notable influencia de Pepe Aguilar en la dirección musical.

Este acercamiento profesional ocurre en un momento crítico para Nodal, quien recientemente enfrentó tensiones públicas con su expareja, Cazzu, y rumores de un distanciamiento con sus padres, Cristy Nodal y Jaime González.

Mientras el entorno familiar de Nodal parece fracturarse, su integración a la familia Aguilar se consolida. La reacción de Ángela no solo busca promocionar el nuevo tema, sino reafirmar la armonía entre su esposo y su padre, desmintiendo indirectamente cualquier versión de conflicto interno entre el “patriarca” y el nuevo integrante de la familia.

