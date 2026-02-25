Explota la tensión entre Cazzu y Nodal por “Rosita” de Rauw Alejandro

Lo que parecía un capítulo cerrado entre Cazzu y Christian Nodal ha vuelto a ver la luz del día luego de que la argentina expresara su molestia por una frase en la canción “Rosita”, interpretada por Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy, en la que se hace alude explícitamente a papá de su hija y su polémico historial sentimental.

“Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, es la frase que generó debate en redes sociales por hacer mención del tórrido romance del exponente de regional mexicano junto a Ángela Aguilar tras su controversial separación de la rapera.

La reacción de Cazzu no se hizo esperar en redes sociales, ya que solo unas horas después del lanzamiento, la artista dejó de seguir en Instagram a Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy. Para sus fans, este fue un mensaje claro de descontento sobre la referencia a una historia que involucra a su hija Inti.

Esta postura se vio potencializada por una contundente línea compartida en X: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”, se lee desde su perfil.

Rauw Alejandro y su respuesta ante la molestia de Cazzu

Las opiniones que se desataron en las plataformas digitales dieron pie a que más de los protagonistas de la polémica expresaran su postura, incluyendo al dueño de la canción, el puertorriqueño Rauw Alejandro.

Sin mencionar de forma directa a Cazzu, el intérprete de “Santa” expuso: “Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo”.

Con dichas palabras, el cantante multipremiado se volvió el blanco de mensajes con posturas a favor y en contra: mientras unos aseguraron que él no tenía la culpa de la molestia que el verso ocasionó a la argentina, otros lo señalaron por hacer eco de una situación en la que la mayor afectada es la hija de los involucrados, Inti.

Un mensaje que encendió la polémica y apuntó de forma directa a Nodal

No pasó mucho tiempo antes de que Cazzu rompiera el silencio con un extenso artículo en Substack, donde hace una reflexión no solo acerca de la canción, sino del papel de las mujeres y los hombres en la música urbana, exponiendo el término “camaradería masculina”.

“En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo los carcome. Pocas veces se atreven a decirse verdades entre ellos o siquiera a ellos mismos y por eso, algunos no se creen ni el propio latido del corazón”, señaló.

Dentro de sus líneas, la denominada ‘Jefa’ también desmintió que la raíz de su molestia ante las barras sea despecho por su ruptura con el mexicano. Y aunque sí hizo mención de la palabra “abandono”, esta fue para condenar la presunta ausencia que Nodal ha tenido en la vida de su hija en común, la pequeña Inti.

“Pero para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mi a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?“, cuestionó.

Christian Nodal contraataca y cuestiona la postura de Cazzu

El exponente de regional mexicano también se hizo escuchar a través de un mensaje compartido desde su canal de difusión. En él no solo calificó como “fuera de lugar” la reacción de su ex pareja, también criticó haber involucrado a su hija en una polémica que no cree necesaria.

“Dramón por una línea donde dice que alguien se enamora rápido y se casa ‘a lo Christian Nodal’; se ocupan dos neuronas para entender la referencia hacia mí y es hasta en tono de burla a mi fama de alma enamorada”, comienza su comunicado.

El famoso de 27 años recalcó: “La maternidad es sagrada y no debería utilizarse como escudo cuando algo no nos gusta, menos involucrar públicamente a mi hija en su narrativa. Ella no es un argumento, no es símbolo ni bandera, es mi bebé. ¿Qué carajos hace mi pequeña en ese discurso?”.

Asimismo, Christian Nodal hizo aseguró que en las mediaciones que tuvo por la custodia de Inti en Argentina, Cazzu hizo “peticiones completamente irracionales que muy poco justo tenían que ver con nuestra bebé”. De este hecho habría derivado la falta de arreglo en el caso.

El cantante cerró su respuesta afirmando que la controversia se generó como resultado de un intento de dar visibilidad a los proyectos que su ex pareja tiene en puerta: “Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija. Sin mostrar una sola prueba”, finalizó.

